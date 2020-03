Comment Brian Walker de Paul Walker pourrait revenir à la franchise Fast & Furious

Dwayne Johnson et Jason Statham ne seront pas vus dans Rapide et furieux 9 après la tête d’affiche Hobbs & Shaw, mais ce n’est pas comme si le casting du film manquait de puissance de star. Vin Diesel sera de retour en tête et sera rejoint par tous les suspects habituels. Nous attendons également avec impatience les nouveaux arrivants John Cena et Michael Rooker. Mais un autre acteur très apprécié de la série a été la source de nombreuses spéculations ces derniers temps: Paul Walker, qui a joué Brian O’Conner dans plusieurs films de la franchise avant sa mort tragique en 2013.

Malgré cela, Furious 7 l’a toujours présenté grâce à une recréation CGI très impressionnante de Walker réalisée par WETA Digital avec ses deux frères Caleb et Cody, qui ont aidé en tant que remplaçants sur le plateau. Le tout a été généralement considéré comme un succès également, donnant avec goût au personnage une finale tout en respectant la mémoire de Walker. Et même si nous avions supposé que quand il serait parti au coucher du soleil à la fin du film qui serait le dernier que nous ayons vu de lui, il y avait des rumeurs persistantes selon lesquelles Brian reviendrait pour Fast & Furious 9.

Mais comment sera-t-il impliqué et quel rôle pourrait-il avoir? Eh bien, les gens de ScreenRant ont rassemblé une pièce intéressante qui se penche sur cette question. Bien qu’ils croient qu’il sera de retour dans Fast & Furious 10 plutôt que dans le neuvième opus, ils font encore quelques remarques intrigantes, à commencer par le fait que “pour conclure la franchise Fast & Furious sans l’une de ses deux premières stars, même dans un bref caméo, reviendrait à ne pas inclure Anakin Skywalker dans le chœur des voix Jedi de Star Wars: The Rise of Skywalker. » Et c’est certainement vrai.

Cliquer pour agrandir

En outre, le point de vente explique ensuite comment le camée pourrait fonctionner, en disant:

Lorsque cette nouvelle trilogie au sein d’une franchise atteindra son point culminant, on peut s’attendre à ce que Dom et sa famille de substitution réelle et élargie célèbrent leur victoire finale avec un barbecue Toretto classique. Qui de mieux pour apparaître au barbecue et faire monter une bière à la famille que Brian O ’Conner?

La devise principale de Dominic Toretto dans la vie est que la famille est la chose la plus importante, à tel point que l’apparition d’un fils l’a forcé à arrêter de vivre sa vie «un quart de mille à la fois». Brian fait tellement partie de la famille de Dom, au point d’être marié et d’avoir un enfant avec la sœur de Dom, Mia (Jordana Brewster). Les rapports ont confirmé que Mia revient pour Fast & Furious 10, donc un arc parfait sur son camée serait de la faire apparaître côte à côte avec son mari Brian.

Nous sommes de tout cœur d’accord avec tout cela et bien qu’Universal se taise sur le retour de Brian Rapide et furieux 9 ou sa suite, s’il revient même du tout, nous serions choqués si nous ne revoyions pas le personnage. Comme le dit ScreenRant, il ne serait pas juste de conclure les choses sans lui et nous ne pouvons qu’espérer qu’il sera de retour dans l’un des deux prochains versements.