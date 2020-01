Comment ça bouge! Becky G en plein concert fait un mouvement radical et a été vu

Becky G est définitivement la nouvelle Shakira du moment, ses mouvements de hanche avec de petits vêtements donnent beaucoup à dire, quelle taille est tout cela derrière!

31 janvier 2020

Becky G à plusieurs reprises et les concerts ont montré à quel point sa passion pour la danse est grande, cette dame de seulement 22 ans semble que ses hanches avaient une vie propre, quels mouvements!

En plus de sa voix extraordinaire et de sa beauté spectaculaire, une autre caractéristique de Becky C’est sa façon de bouger tellement hors de l’ordinaire. Ses chorégraphies sur scène sont uniques et surprenantes, Becky C’est sans aucun doute le délire de ses fans.

La Californienne est sur le point d’atteindre 24 millions de followers sur son réseau social Instagram, étant l’une des chanteuses de genre urbain les plus suivies.

Un Becky Il aime se montrer, et c’est exactement ce qui s’est passé dans l’une de ses plus récentes présentations, avec un corps argenté court et serré, Becky Il monta sur scène, tourna le dos et bougea comme jamais auparavant.

Au rythme de “Dura” de Papa Yankee, G il a fait un geste incroyable et insurpassable Natti Natasha Serez-vous encouragé à essayer de le surmonter? Ça dure!

