“Comment ça montre que la finale est là”

Le dernier tronçon de «The discount time» met les concurrents à bout de nerfs. Les quatre finalistes n’ont pas trop d’activités pour occuper leurs heures et, quand ils le font, des discussions surgissent pour presque tout. Gianmarco Onestini et Kiko Jiménez se sont engagés dans un différend plein d’accusations et de reproches qui a mis à l’épreuve l’amitié des deux. La raison était aussi simple que possible: savoir qui avait utilisé un coton-tige utilisé dans le vestiaire.

Ils vérifient ce qu’ils ont trouvé sur le terrain

Après un petit rifirrafe dans la salle de bain pour les affiches qu’ils ont promues leur vote, quand ils ont trouvé le bâton sur le sol Kiko a suggéré que c’était de Gianmarco. Cela a dérangé l’Italien et on ne sait pas vraiment qui il était, mais a commencé la guerre. À la surprise d’Anabel Pantoja et de Kiko parce qu’il était vraiment en colère, il a répondu: “Je dois toujours supporter toutes ces choses, tu aimes me mettre en colère, Je perds patience. C’est votre intention que les gens le voient. ”

Gianmarco et Kiko discutent dans «Le temps de la remise»

Kiko a commencé à se fâcher aussi: “Si nous devenons sérieux, nous devenons sérieux Comment cela montre que la finale est là et que vous devez faire des mérites“.” Pourquoi devez-vous regarder tout ce que je fais avec la loupe? “, S’est plaint Gianmarco, auquel Kiko l’a accusé de” faire la paperasse maintenant. “La discussion se déroulait à un volume élevé. tout en partageant le bref espace d’un hulahoop avec les deux autres finalistes pour le test hebdomadaire.

Comme sur un roller coaster

“Ne faites pas la démagogie de dire maintenant que vous êtes fatigué, dénaturer des situations au profit du public“Kiko a dit à Anabel une fois que tout était arrivé. Cette a commencé une deuxième partie de la discussion dans lequel il a accusé Gianmarco d’être “très adulte ces derniers temps”, et celui-ci d’avoir démontré son amitié “contrairement à la vôtre”.

Après ce désaccord, Gianmarco J’ai pleuré inconsolablement au lit pendant qu’Anabel tentait de le réconforter en lui assurant que Kiko avait également été touchée après la discussion, que n’a jamais voulu lui faire du mal avec ses mots et dans un certain temps, ils pourraient y remédier. “J’ai commencé à pleurer parce que je ne m’attendais pas à ses paroles après tout ce que j’ai fait pour lui“Les deux ont reconnu qu’ils étaient fatigués des problèmes qui provoquent toujours les blagues de Kiko envers Gianmarco.

