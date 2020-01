Comment Camilla Parker Bowles se sent vraiment à propos du drame Prince Harry et Meghan Markle

Les membres de la famille royale évitent les questions sur la sortie royale du prince Harry et de Meghan Markle comme la peste, c’est pourquoi la récente réaction de Camilla Parker Bowles au Megxit est si intéressante. Camilla a été interrogée sur la superbe sortie du couple lors d’un récent engagement royal, et bien qu’elle ne s’attendait clairement pas à la question, sa réaction a suscité des questions sur ce qu’elle ressent vraiment à propos de la situation. Alors, qu’est-ce que Camilla avait à dire à propos du départ de Harry et Meghan en tant que membres supérieurs de la famille royale?

Camilla Parker Bowles surprise par les questions Megxit

Un journaliste du nom de Chris Ship a surpris Camilla devant un roi

engagement au palais de Buckingham. Selon Marie

Claire, Ship a demandé à Camilla si Harry et Meghan allaient manquer maintenant

qu’ils ne sont pas des membres supérieurs de la famille royale.

En réponse, Camilla a hésité avant de dire: “Hmmmm,” Bien sûr. ”

Camilla a ensuite marché et a fait de son mieux pour ne plus réagir

interrogation.

Camilla Parker Bowles a été visiblement surprise par la question, et sa réponse a été brève car elle s’éloignait déjà lorsqu’elle a été posée. Même quand même, le fait qu’elle ait hésité est intéressant et offre un aperçu de ce qu’elle pense vraiment du drame.

Cela pourrait également indiquer que la famille royale est encore assez choquée

par la décision de Harry et Meghan, qui aurait aveuglé tout le monde dans le

famille royale.

Un autre point d’intrigue est de savoir comment Camilla n’a pas mentionné comment elle

va toujours voir Harry et Meghan. Les deux ont démissionné de leur

mais ce n’est pas comme s’ils s’éloignaient en permanence et ne verront jamais

son côté de la famille plus.

Camilla a-t-elle aidé à déterminer le sort de Harry et Meghan?

Alors que les observateurs royaux continuent de décortiquer la réponse de Camilla,

il y a une chance que Camilla a joué un rôle dans la détermination de Harry et Meghan

sort. Dans les jours qui ont suivi leur annonce époustouflante, Harry a rencontré des personnes âgées

les membres de la famille royale pour discuter davantage de sa décision.

Bien que Camilla Parker Bowles soit conseillère privée, elle n’a pas participé aux réunions, qui comprenaient la reine Elizabeth, le prince Charles et le prince William. Pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil privé est un groupe de conseillers qui guident la reine Elizabeth.

Nous ne savons pas si la reine Elizabeth a demandé l’avis du soldat

Conseil avant de dépouiller Harry et Meghan de leurs titres officiels.

À l’avenir, Harry et Meghan ne seront plus appelés

son altesse royale. Ils conserveront cependant leurs titres de Duke

et Duchesse de Sussex, ainsi que le nom de leur organisme de bienfaisance, Sussex Royal.

Alors que la famille royale est toujours aux prises avec les conséquences de leur

à la sortie, Harry et Meghan sont actuellement au Canada.

Dans les combats de Camilla Parker Bowles

Harry et Meghan ont finalement démissionné en tant que membres supérieurs du

famille royale à cause de tout le drame auquel ils ont dû faire face dans les médias depuis

le nœud en 2018. Alors que certains observateurs royaux ont sympathisé avec leur sort,

ce ne sont guère les premiers membres de la famille royale à avoir fait l’objet d’un examen minutieux de la part de la presse.

En fait, Camilla est l’un des rares membres de la famille royale

qui comprend exactement ce que Harry et Meghan vivent. Le seul

différence est que Camilla a survécu à la tempête et est resté un membre senior de

la famille royale à travers tout cela.

Comme les fans s’en souviendront, Camilla Parker Bowles a fait face à de nombreux rapports négatifs après avoir ravivé sa romance avec Charles, qui a également été mis à l’épreuve après que sa liaison avec Camilla ait ruiné son mariage avec la princesse Diana.

Mais au lieu de quitter la famille royale, Camilla et Charles

collé à leurs armes et réparé lentement leur image publique.

«Charles est un homme qui, après la mort de Diana et de son

mariage à Camilla, a subi une publicité plus défavorable que tout membre de la

Famille royale à l’époque moderne », a expliqué Arthur Edwards, un photographe royal.

“Il ne s’est pas enfui. Il ne s’est pas caché. Il n’a pas critiqué. Il n’a interdit personne

de la Rota. “

Quelle est la prochaine étape pour le prince Harry et Meghan Markle?

Dans leur déclaration officielle, Harry et Meghan ont révélé qu’ils souhaitaient devenir financièrement indépendants de la couronne et passer une partie de leur temps au Canada chaque année.

Les deux récemment réunis sur l’île de Vancouver et auraient été

cherche à acheter une maison dans la région.

Ils ne dépendent plus non plus des financements publics et sont

devrait rembourser l’argent qui a été utilisé pour rénover leur maison à Windsor,

Frogmore Cottage.

Camilla Parker Bowles, ainsi que d’autres hauts responsables du

famille royale, sont retournés à leurs horaires chargés comme Meghan et Harry sont

mettre en place une vie, espérons-le, plus calme au Canada.