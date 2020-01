Comment changer votre mot de passe Spotify? C’est très simple

Si vous souhaitez sécuriser votre compte Spotify, vous devez changer votre mot de passe de temps en temps, et le processus pour le faire est très simple.

Pour modifier votre mot de passe, il vous suffit de procéder comme suit:

Connectez-vous à votre compte Spotify avec votre nom d’utilisateur et mot de passe sur le site Spotify

Une fois que vous avez accédé à votre profil, cliquez sur votre photo dans le coin supérieur droit de l’écran

Cliquez sur “Compte”

Sur cet écran, vous verrez les paramètres de votre compte. Faites défiler jusqu’à ce que vous voyez l’option “Changer le mot de passe” sur le côté gauche, qui aura une petite carte à côté

Cliquez et entrez votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe

Confirmez votre nouveau mot de passe

La prochaine fois que vous vous connecterez à votre smartphone ou à votre PC, vous devrez saisir votre nouveau mot de passe

Actuellement, les utilisateurs de Spotify ne peuvent pas changer leur nom d’utilisateur, mais leur mot de passe. Le changer de temps en temps vous permettra de garder votre compte sécurisé, et cela peut également vous aider au cas où quelqu’un aurait tenté de le violer.

Une fois que vous avez changé le mot de passe tous les appareils synchronisés avec votre compte se déconnecteront, vous devrez donc y accéder à nouveau avec votre nouveau mot de passe.

