Comment Chris O’Donnell a-t-il rencontré sa femme Caroline Fentress?

Chris

O’Donnell joue actuellement sur «NCIS:

Los Angeles »comme agent G. Callen. L’acteur est connu pour apparaître dans de nombreux

films à succès et émissions de télévision. Cependant, il a également un travail important en tant que

père et mari. Comment O’Donnell a-t-il rencontré sa femme, Caroline Fentress? Voici

tout ce que Showbiz Cheat Sheet sait.

Depuis combien de temps Chris O’Donnell est sur «NCIS: Los Angeles»

Chris O’Donnell et Caroline Fentress | Imagerie Mathew / WireImage

Chris O’Donnell est sur «NCIS: Los Angeles» depuis le

émission a commencé en 2009. Sa première apparition était sur un épisode intitulé “Identité”.

Chris O’Donnell explique comment il gère cinq enfants

O’Donnell et Fentress sont les fiers parents de cinq enfants.

Comment gère-t-il une si grande famille? Lors de son entretien avec «New York

En direct », a-t-il révélé comment il est capable de rester ensemble. “J’ai une super femme,

et nous avons une assez bonne situation de nounou. Ça aide. Nous avons dû externaliser à un

certain point “, a déclaré O’Donnell. L’acteur est l’un des sept enfants, donc avoir un

une grande famille était probablement un choix naturel pour lui.

Comment Chris O’Donnell et Caroline Fentress se sont-ils rencontrés?

Chris O’Donnell et Caroline Fentress | Michael Kovac / . pour Moet & Chandon

O’Donnell a dit

«Redbook», il a rencontré sa femme, qu’il a épousée en 1996, par l’intermédiaire de son frère. Il

habitaient dans le même bâtiment que le frère de Fentress, et ils se sont rencontrés quand elle

est venu visiter. Voici ce qu’O’Donnell dit de leur rencontre:

J’habitais dans le même immeuble que son frère Andrew. Elle est venue nous rendre visite et nous avons eu un petit bécot. Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial en elle à partir de ce moment, mais nous ne nous sommes plus revus depuis trois ans.

Un soir, je suis sorti avec Andrew et j’ai dit: «Qu’est-ce que ta petite sœur fait? Appelons-la. “Alors, nous l’avons fait, et elle a dit:” Pourquoi m’appelles-tu? “Je ne savais pas vraiment pourquoi, sauf que je ne l’avais jamais oubliée. Et nous avons commencé à parler…. Nous sommes sortis ensemble pendant trois ans et nous nous sommes mariés quand j’avais 26 ans. J’étais au bon endroit plus tôt que je ne le pensais. Je me disais: «Puis-je imaginer de ne pas l’épouser?» Et il n’y avait tout simplement aucun moyen.

O’Donnell a déclaré avoir eu une grande réaction après avoir embrassé Fentress pour la première fois. Il aimait le baiser, mais avait peur de ce que son frère penserait. “La première fois que je l’ai embrassée, je me suis dit” Wow “”, a-t-il dit. “Mais elle était la sœur d’un bon ami, donc ma prochaine pensée était,” Oh, mon Dieu – Andrew va être vraiment énervé! “”

Chris O’Donnell dit que la famille est plus importante que la célébrité

Chris O’Donnell avec sa famille | JB Lacroix / WireImage

Au cours de son interview sur le «Redbook», O’Donnell a dit qu’il avait un

choix à faire quand sa carrière devenait chaude. Il pouvait soit choisir de

continuer sur la voie rapide vers la gloire et faire des films à succès ou il pourrait

s’installer et se concentrer sur la vie de famille. O’Donnell dit qu’il a choisi ce dernier parce que

de la façon dont il a grandi. «On m’offrait ces énormes films qui auraient

pris ma carrière à un autre niveau, et j’ai décidé de freiner “, a déclaré

O’Donnell. Je savais que si je continuais sur cette piste, je ne serais probablement pas arrivé

marié.”

Au début de sa carrière

