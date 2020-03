Comment Chrissy Teigen a surmonté son insécurité ‘Pug Face’

L’insécurité corporelle n’est pas seulement pour ceux d’entre nous qui regardent des photos de célébrités et ont l’impression de ne jamais être à la hauteur. En fait, de nombreuses célébrités font face à leur propre insécurité corporelle, et le fait qu’elles passent autant de temps sous les projecteurs ne peut pas aider.

Même quelqu’un d’aussi posé, magnifique et apparemment confiant que Chrissy Teigen a dû faire face à ses propres problèmes d’image corporelle. La star a parlé de ses difficultés dans une récente interview avec le magazine Glamour. Sa réponse honnête et franche aide à montrer aux lecteurs qu’ils ne sont pas seuls dans leur propre lutte pour s’accepter tels qu’ils sont et offre une réelle inspiration.

Chrissy Teigen est célèbre pour ses mannequins et ses livres de cuisine

Teigen est largement connue pour son mariage avec le célèbre chanteur John Legend, mais Teigen est également une célébrité à part entière. Après un début difficile qui comprenait de graves problèmes familiaux, Teigen a commencé à modeler quand elle n’était qu’une adolescente.

Elle a passé des années à essayer de joindre les deux bouts en tant que mannequin et a eu du mal à se frayer un chemin jusqu’à ce qu’elle arrive sur la couverture de Sports Illustrated et voit un véritable coup de pouce à sa carrière. À peu près à la même époque, elle a commencé à sortir avec Legend, et le couple s’est marié en 2013.

Depuis lors, ils ont souvent été présentés comme un modèle pour les couples du monde entier. Ils sont chéris pour leurs plaisanteries authentiques et leur affection évidente les uns pour les autres.

Teigen héberge maintenant des émissions de télévision, écrit des livres de cuisine et possède sa propre gamme d’ustensiles de cuisine dans Target.

Chrissy Teigen est connue pour garder la réalité

Qu’il s’agisse de s’ouvrir sur sa propre vie ou de ne pas avoir peur de mettre sa vraie personnalité au centre de ses préoccupations, Teigen est connue comme l’une des célébrités les plus authentiques et les plus honnêtes du monde. Elle était ouverte sur ses luttes contre l’infertilité et la dépression post-partum.

Elle a généreusement partagé des aperçus de la vie de sa famille avec les fans sur ses comptes de médias sociaux, et elle s’efforce de briser les attentes irréalistes en se révélant dans des moments moins glamour que polis.

Teigen est également connue pour applaudir dur quand elle fait face à des critiques en ligne, et ses interactions laissent l’impression qu’elle n’est pas quelqu’un avec qui vous voulez jouer. Elle apparaît comme véritablement gentille, ouverte et pleinement confiante en qui elle est.

Chrissy Teigen a révélé ses insécurités corporelles

Peut-être que cette confiance est la raison pour laquelle elle révèle ses propres insécurités corporelles comme un choc pour les fans. Voici quelqu’un qui a été jugé suffisamment magnifique pour gagner sa vie en tant que mannequin, quelqu’un qui est marié à l’un des hommes les plus attrayants du divertissement et quelqu’un qui est aimé des fans du monde entier. Pourtant, elle faisait toujours face à des pensées d’insuffisance.

Dans l’interview avec Glamour, Teigen a révélé qu’elle avait une augmentation mammaire pour «les remplir» et aimerait les faire retirer mais ne veut pas risquer les effets secondaires de la chirurgie. En plus de cela, elle s’est ouverte pour faire face à ses insécurités d’avoir un «visage de carlin».

«Si vous entendez le même commentaire encore et encore, cela vous arrive. Mais quand vous êtes heureux dans d’autres aspects de votre vie, vous vous en souciez moins. Quand je vois mon sourire fou et bizarre et mes dents trop grosses pour ma bouche, je vois cela comme montrant une émotion et un bonheur authentiques, donc je ne le vois plus comme une chose négative », a expliqué Teigen.

Savoir que quelqu’un d’aussi beau et apparemment confiant que Teigen peut intérioriser des mots durs sur son apparence peut être une source d’inspiration pour les fans. C’est aussi un rappel clair que les commentaires que nous faisons sur les gens ont un impact. La gentillesse envers nous-mêmes et envers les autres est le message à retirer des réflexions de Teigen.