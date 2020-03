Comment combiner les couleurs fluorées cette saison 2020, style Kiernan Shipka

La célèbre actrice de “Le monde caché de Sabrina”, Kiernan Shipka, a touché tout le monde avec son look vert fluo. Si vous osez l’utiliser, voici quelques conseils.

10 mars 2020

En plus du jean mom, les années 80 sont de retour et le couleur fluor c’est à la mode.

Mais ces couleurs frappantes et dangereuses sont difficiles à porter. Dans les dernières heures, nous avons pu voir l’actrice de Le monde caché de Sabrina, Kiernan Shipka, flânez dans les rues des États-Unis avec une chemise verte en fluor et une jupe noire.

Si vous voulez égayer comme Sabrina Spellman, en plus de la sécurité, vous devrez connaître les astuces suivantes pour ne pas ressembler à un arbre de Noël.

Le mieux est combinez-les avec des tons plus simples et plus doux Alors qu’il y a un contraste. Utilisez des couleurs néon sur la partie de votre corps que vous préférez définir, c’est là que vous attirerez l’attention.

Tenues avec des vêtements fluorés.

Bien sûr, assurez-vous de vous sentir confortable. Les couleurs de fluor ont tendance à faire paraître plus grand qu’il ne l’est vraiment. Si vous avez une figure triangulaire, utilisez ces couleurs sur la partie supérieure de votre corps. Pour ceux qui ont un corps ovale, il est préférable de le porter dans des chemisiers qui sont quelque peu couverts par une veste ou un pull

Mais si vous n’aimez pas porter ces couleurs sur les vêtements, utilisez-les petits accessoires Néon avant d’acheter tout autre vêtement. Une ceinture ou une pochette, ou juste un vernis à ongles peut vous donner une idée si vous aimez la couleur ou non.

Maquillage et accessoires aux couleurs fluorées.

Et gardez toujours à l’esprit: le couleur noire C’est la paire parfaite de couleurs néon, le fluorure est préférable de le porter chemisiers, vestes, robes et rappelez-vous que chaussures, bandeaux et accessoires Ils sont également portés avec ces couleurs.

