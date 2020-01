Comment Crisis On Infinite Earths met en place Superman et Lois Spinoff

Quelques heures seulement avant la fin de «Crisis on Infinite Earths», The CW a officiellement commandé une série complète de retombées à venir Superman et Lois. Cela s’est avéré être un timing fortuit, car le dernier épisode du crossover Arrowverse contenait une partie importante de la configuration du nouveau spectacle qui devrait laisser les fans deviner pendant un certain temps.

Tout d’abord, la «partie 1» de l’événement a établi que les Kents ont un garçon nommé Jonathan. Cela correspond à la continuité de la bande dessinée contemporaine. Cependant, après le redémarrage du multivers, Man of Steel – et le public – étaient pour une grande surprise. Pendant le vol, Clark reçoit un appel de sa femme qui lui demande de retourner à Metropolis pour trier «les garçons». Supes – qui, curieusement, semble être hors de la boucle avec le nouveau statu quo – doit lui demander ce qu’elle veut dire . Lois précise qu’elle fait référence à “[his] fils. “

Il semble donc que Jon a maintenant un frère et Clark et Lois ont un autre enfant. C’est un grand changement dans la tradition de Superman, car les Kents n’ont jamais eu de deuxième enfant biologique dans les bandes dessinées traditionnelles. Sauf, bien sûr, cet autre garçon est l’un des nombreux enfants adoptifs que le couple a eu dans la source. Sur le lot, mon argent reviendrait à Christopher Kent AKA Lor-Zod, le fils du général Zod qui s’est avéré beaucoup mieux que son père grâce à la levée de Clark et Lois.

Les appels de casting ont précédemment indiqué que Superman et Lois mettaient en vedette deux garçons de 14 ans, l’un qui avait une «attitude aw-shucks» et l’autre qui avait «une obscurité inhérente» et souffrait d ‘«anxiété sociale». Jon était le premier et Damian Wayne, le fils de Bruce, qui faisait généralement équipe en tant que Super-Sons. Cependant, il semble maintenant que c’est le mystère que l’autre enfant a mentionné dans «Crisis».

Superman et Lois devrait faire ses débuts sur The CW au cours de la saison 2020/21. Le pilote est filmé avant les premiers mois de mai, donc plus d’informations devraient nous parvenir assez rapidement.