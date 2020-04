Comment Daniel Radcliffe et sa petite amie Erin Darke passent la quarantaine

Daniel Radcliffe était l’invité de The Last Show avec Stephen Colbert le 31 mars. Il a participé à une entrevue par vidéoconférence avec Colbert alors que les deux étaient à la maison. Radcliffe reste à la maison avec sa petite amie, Erin Darke. Il a expliqué comment ils sont occupés. Radcliffe joue sur Miracle Workers, qui est maintenant en streaming sur l’application TBS.

Daniel Radcliffe avait une quarantaine obligatoire de deux semaines

Même s’il n’y avait pas de commandes à domicile dans de nombreuses villes, Radcliffe aurait dû s’auto-mettre en quarantaine pendant deux semaines. Il était sur un vol international, qui comporte désormais des ordres de quarantaine obligatoires.

«Je suis arrivé d’Europe», a expliqué Radcliffe. “Je jouais une pièce à Londres qui, évidemment, [was] parmi de nombreuses pièces qui ont fermé tôt. Ma copine est là et j’étais comme très, très inquiète de lui revenir à travers tout ça et de ne pas être [apart]. J’ai donc pris ce que je pense être l’un des derniers vols avant de fermer tous les vols. C’est le jour 11 sur 14 de ne pas quitter la maison. »

Erin Darke et Daniel Radcliffe | Bruce Glikas / FilmMagic

Radcliffe n’a pas contracté COVID-19, contrairement à un canular qui s’est produit il y a environ trois semaines.

“Je me suis juste mis dans les cheveux et le maquillage avant de jouer”, a déclaré Radcliffe. “Le maquilleur m’a dit:” Vous avez un coronavirus. “Il avait reçu un texte de sa nièce, un peu comme un avertissement, vous ne devriez pas travailler avec lui, il ne devrait pas être là du tout. Au fil des ans, j’ai fait diverses histoires étranges à mon sujet, mais aucune aussi d’actualité. “

Les activités d’auto-isolement de Daniel Radcliffe et Erin Darke

Radcliffe a mentionné deux choses que lui et Darke font pour passer le temps. L’une est une activité individuelle, mais l’autre est quelque chose qu’ils peuvent faire ensemble.

Daniel Radcliffe | Ian West / Images PA via .

“Je lis beaucoup, je fais tout ce que font les autres”, a déclaré Radcliffe. “La chose qui a principalement passé la plupart du temps, bien qu’il y ait maintenant un énorme trou dans nos vies parce qu’elle est terminée, nous avons fait un projet Lego massif: un ensemble de 3200 pièces de Jurassic Park. Ce sont les portes et un T-Rex. C’est génial. C’était très, très amusant à faire et cela prenait beaucoup de temps et étrangement méditatif. »

Erin Darke a fait le gros levage de Lego

Radcliffe a attribué à Darke le crédit dû. Elle a vraiment construit Jurassic Park, mais elle a eu la gentillesse de le laisser aider.

“Je pense que nous l’avons fait en trois jours”, a déclaré Radcliffe. «Nous aurions pu le faire plus rapidement si nous l’avions fait exclusivement, mais nous avons le temps. En fait, je trouve que le fait d’essayer de suivre les instructions et je me demande si je reçois la bonne partie est assez stressant, mais je ne le fais pas vraiment. J’organise simplement les pièces en formes et en couleurs. Ensuite, je les passe à Erin pendant qu’elle la rassemble. Alors quand je dis que j’ai construit un Lego, j’ai aidé. »

Radcliffe a retourné son appareil photo pour montrer à Colbert et aux gens de chez eux la construction de Jurassic Park.

“Je ne peux pas croire que je me prépare à affronter Stephen Colbert et à lui montrer mes Legos”, a déclaré Radcliffe. “Les portes s’ouvrent.”