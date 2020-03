Comment Denzel Washington a rencontré sa femme, Pauletta

Les relations avec les célébrités ont la réputation d’être à court terme et faciles à rompre. Lorsque vous voyez des couples hollywoodiens qui sont ensemble depuis dix ans ou plus, ils sont considérés comme quelque chose comme une énigme.

Mais les gens aiment une bonne histoire d’amour, alors voir un couple comme Denzel et Pauletta Washington rappelle que ces syndicats durent.

Considéré comme l’un des acteurs les plus estimés d’Hollywood, Denzel Washington est respecté pour son travail d’interprète, de producteur et de réalisateur. Il est également un père et un mari bien-aimés dans les coulisses. Alors, comment a-t-il rencontré sa femme et depuis combien de temps sont-ils ensemble?

Denzel et Pauletta Washington | Matt Winkelmeyer / . pour Turner

Denzel et Pauletta Washington se sont rencontrés au travail

Denzel Washington a rencontré Pauletta Pearson pour la première fois sur le tournage de

la série télévisée, Wilma, en 1977. Comme elle l’a expliqué dans une vieille interview avec Oprah Winfrey,

ils ont été réintroduits lors de la soirée de fin du film, mais le lendemain, c’est quand

les choses ont commencé.

Pauletta a expliqué qu’elle était allée jouer à une amie et qu’elle était arrivée tard, alors elle s’est rapidement assise sans prêter attention aux gens qui l’entouraient.

Lorsque les lumières se sont allumées pendant l’entracte, elle et Denzel se sont retrouvées assises l’une à côté de l’autre. Sort! Ils ont commencé à sortir ensemble et environ cinq ou six ans plus tard, se sont mariés.

Pauletta Washington est également interprète

Bien qu’elle n’agisse pas autant que son mari, Mme Washington a joué dans de nombreux rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision.

En plus d’apparaître dans Wilma aux côtés de son futur mari, elle a été dans des pièces de théâtre et Broadway, y compris l’automne de 2016, était dans She’s Gotta Have It de Netflix et est sur la bande originale de Philadelphie, le film avec Denzel en 1993.

Ce que beaucoup de fans ne savent peut-être pas, c’est que Pauletta Washington est

diplômé de Julliard, est chanteur et pianiste de formation classique. le

le fils aîné du couple, John David Washington, attribue souvent à sa mère

guider sa carrière d’acteur après avoir fait la transition de jouer dans la NFL.

Depuis combien de temps les Washingtons sont-ils mariés?

La paire plaisante toujours sur qui a payé pour leur premier rendez-vous, mais leur sens de l’humour et de l’amitié fait partie de la raison pour laquelle ils sont restés ensemble si longtemps.

Dans des interviews, Denzel et Pauletta ont partagé qu’il avait proposé plus d’une fois – trois fois par Pauletta – et elle a finalement dit oui au troisième essai.

Mariés depuis 1983, les Washingtons ont renouvelé leurs vœux en 1995 en Afrique du Sud avec l’archevêque Desmond Tutu officiant. En juin, ils fêteront leur 37e anniversaire de mariage, et selon l’acteur Equalizer, il y a quelques choses qui font fonctionner leur relation.

Dans une interview de 2018 avec People,

il a plaisanté en disant que le secret de la longévité de leur mariage est “je fais ce que je suis

Raconté. Je garde la bouche fermée. ”

Il a ajouté qu’elle était celle qui avait sacrifié pour sa famille et avait fait de sa maison une maison, en disant:

«Vous pouvez acheter une maison, mais cela n’en fait pas une maison – et pour ne pas dire qu’un homme ne peut pas en faire une maison, mais ma femme a fait de notre maison une maison, et a élevé ces beaux enfants et les a protégés et sacrifiée pour eux, elle a fait le gros du travail. »

Denzel et Pauletta sont les parents de quatre enfants maintenant adultes:

John David (35), Katia (32) et les jumeaux Malcolm et Olivia (28).