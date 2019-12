Comment Disney a dominé la décennie en 10 histoires – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

En fin de compte, la Walt Disney Company était propriétaire des années 2010. Le 31 décembre 2009, la société a finalisé une fusion majeure qui a défini les 10 années suivantes: ils ont officiellement acheté Marvel Entertainment, garantissant ainsi que Marvel Cinematic Universe serait une propriété de Disney. Au cours des 10 dernières années, Disney a progressivement et avec force exercé son influence dans le monde du divertissement, du film à la télévision, en passant par la marchandise et les parcs à thème. À l'heure actuelle, la Walt Disney Company est un géant d'entreprise, susceptible de devenir de plus en plus grand avant l'éclatement de la bulle. En repensant à la décennie qui était dans le monde de la culture populaire, considérons 10 des façons qui ont défini cela comme la Décennie de Disney.

10. Cars Land ouvre à Disney California Adventure

Pendant des décennies, l'une des choses qui ont rendu les parcs à thème Disney vraiment merveilleux, les expériences immersives ont été leur dévouement à un thème, par opposition à une propriété intellectuelle. Ce dévouement a changé au fil du temps, le changement étant mieux personnifié par le dévoilement de Cars Land en 2012 à Disney California Adventure. Comme le titre de la terre l’implique, tout tourne autour du monde de Pixar Des voitures des films (principalement juste l'original de 2006), avec trois attractions, quelques restaurants et magasins, tous destinés à évoquer Radiator Springs, où la voiture de course Lightning McQueen apprend la valeur de la vie à un rythme plus lent. L'IP-ification des parcs à thème Disney s'est poursuivie depuis lors, avec Guerres des étoiles: L’ouverture de Galaxy’s Edge à Disneyland et à Walt Disney World cette année, un Avatar dans Disney's Animal Kingdom, et une terre Marvel à venir bientôt. Les parcs à thème de Disney sont désormais définis par leur adresse IP, un changement qui a commencé lorsque les humains ont pu interagir avec Lightning McQueen et Mater.

9. Panthère noire obtenir une nomination au titre de Meilleur film

Nous sommes encore à quelques semaines de la date à laquelle les Oscars annonceront quels films seront nominés pour l'année 2019, et il ne fait aucun doute qu'une partie du débat en ligne proviendra de savoir si Joker et Avengers: Fin de partie faites ou n'obtenez pas de nominations dans les grandes catégories. Maintenant, au moins, il y a un peu plus de priorité à se demander pourquoi ces titres obtiennent ou non des nominations pour la meilleure image. (Je ne suis pas le meilleur pronostic, mais concernant Fin du jeu, ne vous faites pas espérer.) C'est parce que Panthère noire a fait ce que beaucoup d'autres films de bandes dessinées n'ont pas réussi à faire: obtenir une nomination pour le prix du meilleur film. Le titre MCU 2018 est l'un de leurs points forts, s'emparant d'un moment de conscience culturelle et sociale. Le réalisateur Ryan Coogler a insufflé l'histoire avec un flair distinct absent de nombreuses images du MCU, et a livré un film de pop-corn avec un cerveau d'une manière qui n'avait pas été vue souvent auparavant. C'est toujours dommage que Le Chevalier Noir n'a jamais obtenu ce signe du meilleur film en 2008, mais Panthère noire était un cas de l'industrie établie reconnaissant la puissance du MCU, une victoire pour le studio et sa société mère.

8. Toy Story 3 faire un milliard de dollars dans le monde

Tout au long des 15 premières années de fonctionnalités qu'ils ont publiées, Pixar Animation Studios n'avait pas l'habitude de publier des suites. Oui, leur troisième fonctionnalité, Toy Story 2, était une suite – et largement saluée lors de sa sortie – mais c'était tout. Les 10 années intermédiaires ont apporté au public des films originaux comme En haut, Ratatouille, et Les incroyables. Les choses ont changé à l'été 2010 lorsque Pixar est retourné au puits avec le shérif Woody, Buzz Lightyear et le reste des jouets d'Andy avec les énormément excitants, émotionnellement terrifiants Toy Story 3. Le film n'était pas seulement un succès au box-office, rapportant plus de 400 millions de dollars au pays. Il a reçu une nomination pour le prix du meilleur film aux Oscars, juste l'un des trois longs métrages d'animation pour recevoir l'honneur. Et cela a conduit Pixar à faire beaucoup plus de suites dans cette décennie: six des films qu'ils ont sortis après Toy Story 3 étaient des suites ou des préquelles. L'année prochaine, pour la première fois depuis 2015, ils auront deux films originaux en salles, mais leurs suites ont dominé la discussion cette décennie, mettant l'accent sur la valeur de la propriété intellectuelle par rapport à la nouvelle narration.

7. Alice au pays des merveilles prouver la puissance du remake en 2010

La Walt Disney Company n'était pas à l'abri de refaire ses propres histoires avant 2010. Au milieu des années 1990, les deux 101 Dalmatiens et Le professeur distrait a servi de base à des remakes avec Glenn Close et Robin Williams, respectivement. Mais ce n’est qu’après le succès surprenant de la refonte de Tim Burton Alice au pays des merveilles que le studio se penchait durement pour refaire ou faire revivre ses histoires plus anciennes. Laissons de côté le fait que Alice au pays des merveilles est véritablement criard, dramatiquement inerte et vraiment terne. Il a fait un milliard de dollars, profitant du fait que Avatar avait ravivé l'intérêt du public pour la 3D pour offrir une fantasmagorie 3D modernisée. Quoi Alice au pays des merveilles a été d'ouvrir la voie à des succès tout aussi importants au box-office: des remakes de Aladdin, La belle et la Bête, et Le roi Lion tous ont fait un milliard de dollars chacun. Tous les remakes n'ont pas fonctionné (un seul a été créatif, et c'est le film relativement peu rentable Dragon de Pete), mais ils ont tous commencé à cause d'un petit quelque chose… appelé Futterwacken. (Je ne suis pas désolé. je n'a pas fait cette séquence.)

6. John Lasseter quitte l'entreprise en 2018

Le milieu des années 2000 a été bon pour John Lasseter – une fois que le PDG de Disney, Michael Eisner, a démissionné et que Robert Iger lui a succédé dans ce rôle, Pixar est devenu l'un des éléments les plus importants de la Walt Disney Company. Lasseter et Ed Catmull ont essentiellement reçu les clés du royaume, supervisant à la fois Pixar et Disney Animation, ainsi que des conseils sur Walt Disney Imagineering. Mais oh, comment les puissants sont tombés. Bien que Pixar n'ait pas trop trébuché cette décennie, Lasseter lui-même est devenu l'un des nombreux hommes puissants à Hollywood accusé de graves allégations de harcèlement sexuel, ce qui l'a conduit à démissionner de Disney en 2018. Il a depuis été installé à la toute nouvelle Skydance Animation, mais son départ de Disney, un studio qui se sentait défini par sa présence bouillonnante et hawaïenne ornée de chemises pendant si longtemps, était le signe d'un grand changement culturel.

5. Achat de Lucasfilm en 2012

Mois après Les Vengeurs est devenu un énorme succès pour Disney, la société a annoncé une nouvelle acquisition qui aurait un effet d'entraînement pour les années à venir: ils allaient acheter Lucasfilm. Ce qui, en fait, signifiait que la Walt Disney Company allait réinvestir dans de nouveaux Guerres des étoiles contenu, des films aux émissions de télévision en passant par les sections des parcs à thème. Bien que les films dérivés aient été une proposition de haut en bas (Rogue One a été un énorme succès au box-office qui a également eu des problèmes de production, tandis que Solo… vient d'avoir des problèmes de production), la trilogie de la suite qui se termine ce mois-ci a été un succès retentissant, Le Mandalorien est un rêve de médias sociaux devenu réalité, et Guerres des étoiles: Galaxy’s Edge domine l'actualité des parcs à thème depuis des mois. Bien que Lucasfilm n'ait pas produit autant de contenu que Marvel au cours des dernières années, leur présence dans la gamme Disney est incontestablement dominante.

4. Congelé être un énorme succès en 2013

Les longs métrages d'animation de Disney sont une caractéristique de la culture populaire, même s'ils ne connaissent pas toujours un énorme succès au box-office national. Avant l'arrivée de Congelé en 2013, le plus gros succès du studio était Le roi Lion en 1994, et quelques-uns de ses titres récents n'avaient pas éclaté comme le souhaitait Disney. (Ce n'est pas un commentaire sur les qualités de ces films. Cet écrivain est là pour vous dire que La princesse et la grenouille est l'un des meilleurs du studio, même s'il n'a pas rapporté un milliard de dollars dans le monde.) Congelé, un riff sur "La Reine des neiges" de Hans Christian Andersen, a éclaté puis quelques-uns, rapportant 400 millions de dollars au pays et encore plus d'argent dans le monde, l'hymne "Let It Go" devenant l'une des chansons les plus incontournables de l'histoire du cinéma. La suite attendue est arrivée dans les salles le mois dernier, après des années de courts métrages, de jouets, de présence dans les parcs à thème, de blagues et plus encore, et s'est avérée être un succès aussi important que l'original. Congelé a contribué à insuffler une nouvelle vie aux Walt Disney Animation Studios à un moment où ils en avaient le plus besoin.

3. Disney +

En 2010, Netflix n'avait pas pris pied dans la programmation originale. (Enfer, 2010 était un an avant toute la débâcle de Qwikster. Vous vous souvenez quand Netflix allait renommer une partie de son service en tant que Qwikster? Bon temps.) Mais à la fin de la décennie, les services de streaming sont devenus le nom du jeu et Disney n'est pas en reste pour autoriser son contenu à une entité extérieure. Au lieu de cela, il y a quelques semaines, ils ont dévoilé Disney +, un service de streaming qui rassemble la plupart (mais pas la totalité) du contenu du "Disney Vault", y compris plus de 50 des fonctionnalités d'animation du studio, de nombreux films Pixar, Guerres des étoiles films, films Marvel, courts métrages d'animation, documentaires et 30 saisons de Les Simpsons. Disney + vient juste de commencer, mais la Maison de la souris qui met ses pattes dans le monde du streaming est un changement majeur, que d'autres studios comme Warner Bros.et NBC Universal sont sur le point d'embarquer pour la nouvelle année également.

2. Les Vengeurs et la puissance du MCU

Il est peut-être difficile de penser maintenant à la taille exacte d'un pari Les Vengeurs était de retour en 2012. Nous pensons à l'univers cinématographique Marvel comme cette force imparable dans toute la culture populaire, mais lorsque ce film est arrivé à l'été 2012, il a suivi des succès aussi doux que Thor, L'homme de fer 2, et Captain America: le premier vengeur. Vous devriez combiner les revenus nationaux de ces trois films pour dépasser l'énorme somme d'argent que cette aventure en équipe a amassée. Maintenant, un succès Avengers le film donne l'impression que ce serait toujours acquis, mais il suffit de regarder les films de DC Extended Universe, ainsi que d'autres franchises tombées, pour comprendre à quel point il était difficile d'introduire un groupe disparate de personnages, et les rassembler, et le rendre divertissant, et réussir. L'écrivain / réalisateur Joss Whedon et le prodige Kevin Feige l'ont fait avec Les Vengeurs, ce qui garantissait ce que les titres précédents n'avaient pas: le MCU était là pour rester.

1. Achat de 21st Century Fox

Parmi les diverses fusions et acquisitions que la Walt Disney Company a adoptées au cours des 25 dernières années – à partir du moment où elle a racheté le réseau de télévision ABC -, celle-ci est la plus massive. Il est difficile d'imaginer qu'une entreprise de 15 ans après avoir failli perdre l'un de ses joyaux de la couronne (Pixar Animation Studios) à la concurrence abrite désormais trois studios d'animation différents, sans parler de plusieurs unités de distribution de films, l'accès à plus d'options de télévision, de franchises, etc. . Mais lorsque Disney a annoncé son intention de racheter la majorité de 21st Century Fox (en laissant de côté certains réseaux universitaires et Fox News), ce fut un moment bouleversant dans les médias et la culture. Disney est maintenant l'un des studios Big Five, avec Guerres des étoiles, Avatar, Marvel, Pixar et plus encore. La décennie de Disney a été définie par un certain nombre d'histoires massives et culturellement différentes, mais pas aussi grandes que lorsque la souris a englouti un renard.

