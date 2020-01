Comment DJ Envy et Mary J. Blige, hôtes du «The Breakfast Club», se sont retrouvés en cour

Mary J. Blige vient de remporter une petite victoire dans sa crise financière actuelle. Suite à sa séparation de son mari de longue date, Blige a cherché à restructurer sa carrière et sa vie personnelle – ce qui comprenait de se sortir des ruines financières qui, selon elle, se sont produites pendant son mariage. Elle est maintenant un pas de plus vers la réalisation de cet objectif après le chagrin du public.

Blige s’est récemment débarrassée de son ancien manoir du New Jersey, grâce à l’aide de l’animateur de radio, DJ Envy. Mais avant le règlement, les deux se sont battus dans la salle d’audience après qu’Envy a prétendu que Blige ne tenait pas sa fin de l’affaire.

Mary J Blige commence à éprouver des problèmes financiers

Les problèmes d’argent ont commencé presque immédiatement après le divorce de Blige avec son mari de 13 ans, Kendu Isaacs. Elle a allégué qu’Isaac était non seulement infidèle, avec son protégé, mais qu’il avait également dépensé des centaines de milliers de dollars pour sa maîtresse… avec son argent!

Plus tard, des rapports ont révélé que Blige avait des montagnes de dettes, y compris une grosse facture due à l’IRS. Quelques années avant son divorce, Page Six a rapporté qu’elle devait plus de 3 millions de dollars à l’IRS, une chose qu’elle ignorait. Le rapport prétend qu’elle a omis de payer des impôts pendant trois ans, à partir de 2009.

Il a également été rendu public que Blige risquait de perdre ses maisons – une dans le New Jersey et une autre à New York. Bank of America a affirmé qu’elle et Isaacs avaient cessé de payer leur hypothèque. Ils ont mis la maison en vente en 2011 mais sont restés et ont tenté de mettre en place des modalités de paiement pour sauver la maison en vain.

Celui qu’elle a demandé le divorce, il est devenu plus difficile pour elle de faire ses propres paiements, surtout après avoir été condamnée à payer 30 000 $ par mois à son ex-parent séparé en pension alimentaire pour époux. Elle a commencé à chercher à se débarrasser complètement de la maison et à recommencer.

DJ Envy achète l’ancien manoir de Mary J. Blige dans le cadre d’une vente à rabais après une brève bataille judiciaire

L’achat de la maison de Blige est venu d’un acheteur surprise de célébrités. Selon un rapport exclusif de Bossip, l’animateur de radio populaire et sa femme Gia ont marqué de gros points en achetant l’ancienne maison de Blige dans le New Jersey pour près de la moitié du prix payé par le chanteur. Blige a acheté la maison en 2008 pour 12,3 millions de dollars. Envy et Gia ont accroché la maison pour 5,5 millions de dollars.

La maison mesure près de 13 000 pieds carrés et comprend huit chambres, 13 salles de bain, un cinéma, une salle de dégustation de vin, un centre de remise en forme et un terrain de basket-ball intérieur sur plus de quatre acres. Ils ont fermé la maison le 22 janvier.

Malgré les difficultés financières de Blige, à un moment donné, elle a refusé d’honorer les termes de l’accord énoncé par Envy. Le média affirme qu’une inspection des logements de la succession a déterminé que la maison nécessitait des réparations sérieuses de ses systèmes de chauffage, de filtration de l’eau et d’éclairage.

Dès sa découverte, Envy a demandé à Blige un crédit de 300 000 $ sur le prix de vente pour les réparer. Blige a refusé et Envy a accepté d’acheter la maison telle quelle. Blige a brusquement annulé la vente le mois dernier et Envy a poursuivi la star dans le but de la forcer à honorer leur contrat. L’affaire a été retirée après que toutes les parties sont parvenues à un accord.

On ne sait pas où se situe la relation entre Blige et Envy aujourd’hui après la bataille judiciaire, mais Blige a parlé de son divorce et de ses difficultés financières lors d’une apparition sur The Breakfast Club.

Bien que l’achat d’Envy puisse être un choc, il a parlé et préconisé de générer de la richesse en dehors du divertissement, principalement avec l’immobilier. Envy s’est donné pour mission d’investir dans les quartiers urbains. Il a commencé son voyage d’investissement à Detroit, au Michigan, et a rapidement participé à la reconstruction de l’un des domaines les plus touchés par la crise financière.

En plus de Détroit, Envy possède maintenant à Paterson, New Jersey et d’autres grandes villes. Il possède actuellement plus de 90 unités locatives. Il s’est associé à Cesar Piña, connu pour la réhabilitation et le retournement de maisons. Les deux organisent des séminaires sur l’immobilier à travers le pays.