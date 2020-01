«Comment dresser votre dragon» atterrir à l’univers épique d’Universal, «Magic Happens» Sneak Peek, nouveaux défilés de Disneyland Paris, et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

2020 apportera de nombreuses nouvelles attractions et divertissements dans les parcs à thème Disney. Bien sûr, Disneyland a déjà accueilli une toute nouvelle attraction de billet électronique sous la forme de Rise of the Resistance. Mais le mois prochain, ils accueillent également à Anaheim un nouveau défilé, intitulé “Magic Happens”. Récemment, le Disney Parks Blog a dévoilé quelques nouvelles images, dont celle ci-dessus, de chars qui apparaîtront dans le défilé de films aussi larges et variés que Cendrillon et The Sword in the Stone. (Celui-ci n’apparaît pas aussi souvent dans les défilés, ce qui en fait une coupe profonde intéressante.) Le défilé s’ouvre le 28 février, il est donc temps de s’énerver.

Avant cette date, cependant, vous voudrez peut-être passer du temps à Walt Disney World, en particulier à Epcot. Là-bas, le Festival international des arts Epcot 2020 se déroule en ce moment, jusqu’au 24 février. Cet événement tentaculaire a des options de divertissement, bien sûr, mais il a également des options alimentaires uniques et certaines d’entre elles semblent carrément délectables. Prenez, par exemple, les croustilles de homard illustrées ci-dessus que vous pouvez trouver au pavillon du Canada dans World Showcase. Ils ont l’air vraiment délicieux, donc si vous êtes à Epcot, obtenez-en pendant qu’ils sont chauds et disponibles. Et consultez le reste de ce guide gastronomique pour vous mettre en appétit.

En parlant d’Epcot, et en parlant de se préparer pour de nouveaux divertissements, ils auront également un nouveau spectacle en 2020. Celui-ci, intitulé “Harmonieux”, remplace le spectacle nocturne très aimé et aimé IllumiNations: Reflections of Earth. Harmonious va avoir du pain sur la planche, puisque IllumiNations était si merveilleux, mais comme nous pouvons le voir sur le Disney Parks Blog, les préparatifs du nouveau spectacle battent leur plein. De nombreuses plates-formes flottantes du salon sont arrivées sur place dans le World Showcase Lagoon alors que la construction se poursuit. Pour l’instant, cependant, vous pouvez regarder le spectacle nocturne Epcot Forever, mais seulement pour si longtemps – Harmonious arrive bientôt.

Les plans ambitieux liés au défilé ne sont cependant pas uniques aux parcs à thème continentaux de Disney. Lors d’un récent événement, Bruno Chastain, cadre de Disneyland Paris, a annoncé l’arrivée de deux nouveaux défilés: le prochain défilé de Noël pour 2020 (oui, quelqu’un pense déjà à Noël), ainsi qu’un nouveau défilé de jour qui débutera le 30 anniversaire de Disneyland Paris en 2022, et aura une durée de cinq ans. À tout le moins, il est vraiment impressionnant de voir que l’équipe du parc à thème de Disney réfléchit déjà bien à l’avance. (Et aussi, il est difficile de croire que Disneyland Paris est sur le point d’avoir 30 ans.)

Nous clôturerons la rubrique d’aujourd’hui en dehors des parcs à thème Disney et parlerons plutôt d’une prochaine partie d’Universal Studios Orlando, l’Epic Universe. L’une des sections de l’univers épique sera orientée vers les films Comment dresser votre dragon, et grâce à des permis récemment déposés, vous pouvez maintenant avoir un aperçu du plan du site et de la mise en page pour savoir à quoi ressemblera cette section. D’après l’apparence du plan du site, il y aura de la place pour des montagnes russes englobant le terrain, un spectacle sur scène, une aire de jeux, etc., y compris une promenade en bateau. (Ce qui est logique compte tenu du thème Viking des films.) Il nous reste encore des années avant de voir la résolution de ces plans de site, mais c’est quand même une belle allumeuse.

