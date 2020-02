Comment effectuer chaque fatalité et brutalité pour Joker dans Mortal Kombat 11

L’avant-dernier personnage DLC pour Mortal Kombat 11 est maintenant officiellement disponible à l’achat et au téléchargement sur toutes les plateformes et il semble qu’il déchire l’endroit.

En fait, Joker devient rapidement un favori parmi la base de fans du jeu de combat, qui a trouvé ses mélanges et combos monstrueux parmi les plus terrifiants à ce jour dans le bagarreur phare de NetherRealm. L’ennemi juré de Batman est loin d’être imbattable, bien sûr, mais il va sans dire que vous rencontrerez votre juste part du méchant notoire de Gotham, si vous osez braver les lobbies multijoueurs en ligne.

Il y a toujours la possibilité de combattre le feu avec le feu, cependant, donc si vous avez l’intention de mettre Joker à l’épreuve mais que vous avez l’impression qu’un cours accéléré est en ordre avant de sauter au volant, pour ainsi dire, nous vous avons couvert . Continuez à travers la pause ci-dessous pour un aperçu des décès et des brutalités de Joker, ainsi que la façon de les exécuter.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Si vous avez vu l’une des bandes-annonces menant à la sortie de Joker, vous les avez déjà vues en mouvement. Quoi qu’il en soit, vous pouvez effectuer chacun à la fin d’un match victorieux en saisissant ce qui suit.

Victimes

Party Pooper

(Milieu de gamme) Bas, avant, arrière, 2

Pop va le mortel

(Milieu de gamme) Arrière, Bas, Arrière, 1

Brutalités

Quant aux brutalités; ils sont un peu plus compliqués. Non seulement chaque finisseur chargé de gore doit être exécuté avant l’écran de victoire, mais plusieurs conditions préalables doivent être remplies en premier, sinon un grand total de rien ne se produira, même avec les bonnes entrées. La liste complète est la suivante:

Le Klassic

Toutes les variations: (Fermer) Bas + 2 (Maintenir 2)

– Ne bloquez pas dans le tour final

– Le coup final doit provenir de Down + 2

Marionnette ludique

Bas, arrière, 3 (maintenez 3)

– Le coup final doit provenir de Puppet Parry

Majuscule

Arrière, avant, 4 (amplifié)

– Doit avoir exécuté cinq C C D D E G E C

– Le coup final doit provenir d’Amplified C C D D E G E C

Batter Up

Arrière, avant, 2 (amplifié)

– Le coup final doit provenir d’Amplified Birdboy Beatdown

Ensemble pour toujours

Bas, arrière, 3 (relâchez 3 pour démarrer le feu, puis maintenez rapidement 3 à nouveau)

– Le coup final doit provenir de Getting Lit

Blam Blam Blam

Lancer arrière, puis 1 et 2 à plusieurs reprises

Il convient également de noter que, contrairement à Fatalities, ces homologues moins cinématographiques doivent être débloqués en participant à Mortal Kombat 11Les batailles de la tour. Ces gantelets vous opposent à une échelle d’adversaires de plus en plus difficiles avec divers modificateurs et offrent des récompenses telles que de la monnaie, des cosmétiques et, bien sûr, l’article en question. Une fois que vous les avez déverrouillés, cependant, ils sont à vous et, si vous pouvez les maîtriser, sont le moyen idéal pour fléchir sur tous les adversaires antisportifs. Ça vaut le coup.