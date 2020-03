Comment est-ce vraiment à l’intérieur de la «maison Hype» de Tiktok?

Déplacez-vous sur les stars de YouTube, les célébrités TikTok sont la prochaine grande chose – au moins pour les foules de la génération Z. La plate-forme de partage de vidéos sous forme courte n’a que quelques années et a déjà fait carrière pour de nombreux jeunes.

Maintenant, comme beaucoup de YouTubers avant eux, certains TikTokers se réunissent sous un même toit pour vivre un style de vie de création de contenu constante.

“C’est une maison de contenu. Ce serait comme vivre dans un décor de cinéma. Cela ne s’arrête jamais », explique le cofondateur Thomas Petrou. L’oasis de création de contenu non-stop qu’il a décrite est Hype House.

Les origines et le but de Hype House

Hype House était l’idée de Chase Hudson, la star de TikTok, âgée de 17 ans, et de Thomas Petrou, la star de YouTube, âgée de 21 ans. Quelques jours seulement après la décision initiale, en décembre 2019, ils ont signé le bail d’un manoir dans une communauté fermée à Los Angeles.

Le foyer compte maintenant une poignée de résidents permanents et un groupe rotatif de visiteurs entrant et sortant, avec jusqu’à 20 personnes y séjournant à la fois.

“Ce n’est pas seulement un groupe d’amis. Je le traite littéralement comme une famille. Vous savez, nous nous disputons, nous nous battons, nous avons tous nos différences, mais à la fin de la journée, nous allons tous au lit et nous nous aimons toujours », a expliqué Alex Warren, un résident à ET lors d’une visite guidée de la maison.

En dépit d’avoir autant de jeunes résidents, ils ont des règles strictes qui se concentrent sur le but et les affaires de la maison. Petrou a expliqué au New York Times: «Vous ne pouvez pas venir rester avec nous pendant une semaine et ne faire aucune vidéo, ça ne marchera pas. Toute cette maison est conçue pour la productivité. Si vous voulez faire la fête, il y a des centaines de maisons qui organisent des fêtes à Los Angeles chaque week-end. Nous ne voulons pas être cela. “

Où les créateurs de TikTok se retrouvent-ils dans Hype House?

Partout dans la maison, il y a quelqu’un qui fait une vidéo quelque part à n’importe quel moment. Avec l’énorme quantité de chambres, l’immense salon, la piscine et les balcons, les options ne manquent pas. Les résidents disent qu’il n’y a pas de lieu de rendez-vous désigné, mais il y a certaines chambres qui reçoivent plus d’attention que d’autres.

Hudson et son colocataire Nick Austin ont expliqué à ET que lorsqu’ils ont emménagé pour la première fois, ils n’avaient ni meubles ni éclairage, de sorte que la salle de bain principale est devenue au début l’endroit le plus populaire de la maison. La combinaison de la lumière naturelle et de l’éclairage de vanité en a fait un lieu privilégié pour l’enregistrement de vidéos TikTok. En fait, ils ont affirmé que plus de 1 000 vidéos avaient été faites dans la salle de bain seulement.

Finalement, cependant, ils se sont lassés que des personnes se présentent dans leur salle de bain à toute heure du jour et de la nuit et ont équipé leur porte d’un verrou à clavier.

Que savons-nous d’autre sur Hype House?

TikTok | Chesnot / .

Si vous avez déjà vu le classique de Tom Hanks, Big, vous avez peut-être une idée de l’ambiance de la maison. L’argent, plus les adolescents, plus le temps libre suffisant, équivaut à quelques choix domestiques étranges, comme le trampoline dans le salon. Et bien sûr, il y a les dégâts qu’ils créent et nettoient rarement.

Avani Gregg et Daisy Keech, deux autres résidents du manoir, ont montré la cuisine. Il a quatre fours et une cuisinière qu’ils disent que personne n’utilise, optant plutôt pour la livraison de nourriture via Postmates.

Warren et sa petite amie Kouvr Annon ont également visité leur chambre, avec une machine à pop-corn, des systèmes de jeu et un plafond étoilé illuminé. Un détail que certains pourraient trouver troublant (mais pas surprenant) a également été révélé: Warren a installé des caméras de sécurité dans la pièce pour capturer tous les moments amusants qui peuvent se produire spontanément lorsqu’il ne filme pas activement.

Le compte TikTok du groupe Hype House compte déjà 10,7 millions d’abonnés. Comparez cela à leur Instagram avec 2,3 millions, et vous pouvez voir qu’il existe une nette disparité entre leur popularité sur les plateformes.