Comment faire le sandwich aux œufs de Harley Quinn, fait maison Retour vers le futur Ride & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez comment faire Harley QuinnLe sandwich aux œufs bien-aimé de l’homme qui l’a fait Oiseaux de proie. De plus, regardez comme un fan recrée le Retour vers le futur balade dans un parc à thème depuis Universal Studios à la maison., et écoutez un Guerres des étoiles histoire lue par Star Wars: La guerre des clones comédienne Ashley Eckstein, mieux connu comme Ahsoka Tano.

Tout d’abord, Variety a demandé à Bruno Oliver, qui joue le cuisinier Sal dans Birds of Prey, de révéler comment faire le sandwich eff que Harley Quinn aime tant dans le film. C’est maintenant le moment idéal pour vous offrir le petit déjeuner parfait dans le confort de votre maison sans avoir à vous soucier des autres criminels ou des policiers qui le ruinent.

Ensuite, puisque les parcs à thème Disney et Universal sont fermés, certains fans prennent les choses en main en recréant des promenades dans les parcs à thème dans le confort de leur maison. Dans ce cas, Kevin Bosch a recréé Back to the Future: The Ride, une attraction désormais disparue des studios Universal. C’est essentiellement une version simplifiée de la balade, et c’est très amusant. Il y a même une boutique de cadeaux!

Enfin, offrez à vos enfants un moment de conte avec la comédienne Ashley Eckstein de Star Wars: The Clone Wars, qui lit le livre pour enfants de Star Wars The Galaxy Needs You. Non seulement c’est un excellent moyen pour les enfants de se connecter avec Star Wars, qui est peut-être trop jeune pour les films, mais il contient également un bon message.

Articles sympas du Web: