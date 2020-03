Comment fait Becky G? Suivez ces conseils pour prendre soin de vos ongles sculptés

Becky G est l’une des plus belles reggaetoneras du moment. Sa voix et la mode qu’elle impose sont imitées par de nombreuses jeunes filles. Sans aucun doute, les ongles sculptés qu’il apporte sont une marque personnelle. Mais comment restent-ils si intacts? Voici quelques conseils.

15 mars 2020 19 h 04

Bien qu’il semble impossible, le ongles sculptés ils restent facilement intacts. Cela ne demande que des efforts et du dévouement.

Par exemple, le reggaetonera Becky g Il a partagé une vidéo où il a l’air blanc, long et sans rayures! Si le chanteur peut s’en occuper en chantant et en dansant chaque semaine, au risque de les ruiner, pourquoi pas vous?

Il vous suffit de garder quelques conseils à l’esprit et d’être prudent lorsque vous effectuez certaines actions.

Premier, les protéger de l’eau: Un excès d’humidité entraîne l’usure de l’acrylique et favorise la croissance des champignons et des bactéries. Portez juste des gants!

Évitez le contact direct de vos ongles avec les produits de nettoyage.

Le savon antibactérien C’est une bonne option pour éloigner les bactéries de vos ongles. De plus, cela ne supprimera pas leur couleur.

Sans oublier que vous devriez évitez de les presser fort car l’acrylique peut se casser. Pour cela, vous pouvez postuler huile Et non seulement ils deviendront plus flexibles (et donc ne se casseront pas), mais vous garderez encore plus d’éclat sur ces grands ongles.

Apprenez le soignant approprié pour vos ongles sculptés.

Pour prolonger l’acrylique, retouche tes ongles une fois par semaine. Pour cela, limez-les et appliquez de l’émail transparent pour donner un fini naturel. Si vous souhaitez les peindre, utilisez un dissolvant pour vernis à ongles sans acétone pour retirer la couleur actuelle de l’acrylique et laissez tout prêt pour une nouvelle couleur. En fin de compte, appliquez hydratant entre vos mains.

C’est aussi simple que cela: il s’agit de l’ajouter à votre routine, et wow!

