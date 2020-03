Comment Frozen 2 aurait dû se terminer / Film

Disney’s Congelé avait la reine Elsa propulsée par la glace face à l’adversité. Congelé 2 avait retrouvé Elsa, cette fois comme la forme d’un cinquième esprit qui unit les anciens peuples d’Arendelle et la tribu voisine de Northuldra, ainsi que la magie de la nature, afin de briser une malédiction qui a laissé leurs ancêtres pris au piège dans un Forêt enchantée. Oui, c’est beaucoup à prendre, mais dans un sens, c’est un remake de The Fifth Element. Mais maintenant, vous voudrez probablement découvrir comment Frozen 2 aurait dû se terminer.

Comment Frozen 2 aurait dû se terminer

Tout comme Frozen a mis un terme à la formule Disney des princesses tombant amoureuses à première vue et ayant besoin d’un homme pour aider à résoudre tous leurs problèmes, Frozen 2 met un spin à ce type de formule choisie par Elsa où Elsa apprend qu’elle ne peut pas faire tout par elle-même et a besoin d’Anna pour l’aider à sauver les habitants d’Arendelle et leurs ancêtres de Northuldra.

Cependant, la façon dont Frozen 2 aurait vraiment dû se terminer était qu’Elsa ne pouvait pas empêcher Arendelle d’être détruite. Dans l’état actuel des choses, aucun véritable sacrifice n’a été fait pour compenser les péchés de l’ancien roi d’Arendelle. Elsa et Anna auraient dû sacrifier leur maison après que leur grand-père ait tenté de tuer le chef non armé du Northuldra. Mais c’est un film Disney, et c’est une fin compliquée qui pourrait être difficile à expliquer aux enfants.

N’oubliez pas, Disney + a ajouté Frozen 2 à sa bibliothèque avec trois mois d’avance le week-end dernier.

