Comment ils ont piraté le téléphone de Jeff Bezos via WhatsAp

L’affaire est, par exemple, très complexe. Tout a commencé le 4 avril 2018 lorsque Bezos, PDG d’Amazon et propriétaire du Washington Post, a rencontré lors d’un dîner le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohamed bin Salman. La réunion a eu lieu à Los Angeles, et ils ont tous deux échangé le numéro de téléphone comme n’importe qui d’autre. Salman a envoyé un message à Bezos sur WhatsApp, mais il semble que le prince saoudien ait gardé un autre type d’intentions. Ou du moins, c’est ce que l’on croit jusqu’à présent.

Le cas de Bezos, comme souligné dans The Verge, “est une histoire avec de nombreux rebondissements.” Après que The Guardian a révélé qu’il était très possible que l’iPhone de Bezos ait été piraté après avoir reçu un message du compte personnel de Salman, via un fichier malveillant qui a infiltré l’appareil de l’homme le plus riche du monde, L’Organisation des Nations Unies (ONU) elle-même a exigé que les plaintes contre Mohamed bin Salmán fassent l’objet d’une enquête. Dans une analyse médico-légale complète, la société de sécurité FTI Consulting a soutenu cette divulgation en concluant dans un rapport que les résultats de l’enquête étaient de moyens à très fiables, bien que certains experts aient rejeté la profondeur de l’enquête.

D’une manière ou d’une autre, jusqu’à présent, nous savons que l’iPhone Bezos a été intercepté le 1er mai 2018 au moyen d’un fichier vidéo MP4, ce qui, en quelques heures, a amené le téléphone à émettre quotidiennement une grande quantité de données. La production d’informations est passée de 430 kilo-octets de données par jour à 126 mégaoctets, et s’est poursuivie de cette manière jusqu’en février 2019.

“Les premiers résultats n’ont identifié la présence d’aucun code malveillant, mais des analyses successives ont révélé que la vidéo suspecte avait été envoyée via un programme de téléchargement crypté sur un serveur WhatsApp », précise le rapport d’un ancien agent du FBI.

Mais quel intérêt un prince arabe pourrait-il avoir à Jeff Bezos?

«Au moment du piratage présumé du téléphone de M. Bezos en mai 2018, Jamal Khashoggi était un éminent chroniqueur du Washington Post, dont les écrits suscitaient de plus en plus de préoccupations au sujet du gouvernement du prince héritier. Le 2 octobre 2018, des responsables du gouvernement saoudien ont assassiné M. Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie. The Post Il a rapidement commencé sa couverture substantielle de l’enquête sur la disparition et le meurtre, s’étendant pour informer une série d’aspects liés au gouvernement du prince héritier en Arabie saoudite.», Note l’Organisation des Nations Unies.

On soupçonne que le programme supposé utilisé par l’Arabie saoudite contre Bezos pourrait provenir de fabricants de logiciels, de la société italienne Hacking Time et de la société israélienne NSO, la même qui a créé Pegasus 3 et qui au Mexique a été utilisée par le gouvernement de Enrique Peña Nieto pour espionner les journalistes et les militants.

