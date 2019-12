Comment ils rebondissent! Natti Natasha rejoint le défi viral de Daddy Yankee #QTP

¡¡Natti Natasha panique Papa Yankee avec ses mouvements!

27 décembre 2019

Récemment, le défi viral du roi du reggaeton Papa Yankee et son #QTP (quetirepalantechallengue) a été une raison pour laquelle les bonnes et les mauvaises critiques abondent dans le compte officiel du reggaetonero.

Ses partisans disent "qu'ils sont fatigués de ne voir que des femmes extravagantes relever le défi", et c'est-à-dire la plupart des postes qui ont été publiés Papa Il a été d'une grande beauté de se tortiller comme jamais auparavant.

"The big boss" a cessé pendant un certain temps ce genre de vidéos, et a commencé à varier, ce n'étaient pas seulement de belles jeunes filles qui dansaient, c'était aussi des groupes d'académies de danse démontrant leur meilleure chorégraphie, des filles jouant des instruments avec la même mélodie de la chanson, et même des enfants et des personnes âgées démontrant qu'ils peuvent également accepter le défi.

Mais il y a quelques heures Natti Natasha Il voulait "brûler à nouveau le bois de chauffage", car il a montré ses grandes capacités de danseur en déplaçant son arrière-garde au rythme de "Que tira pa 'lante". L'interprète de "Criminal" a bougé du mieux qu'elle a pu avec une robe rose serrée et courte qui est apparue lorsqu'elle a dansé, on peut presque tout voir!

Papa Yankee Il n'a pas hésité quand il a vu son beau collègue et ami relever son défi et n'a pas hésité une seconde à le partager avec ses followers. Que pensez-vous Mireddys González (la femme du chanteur) après avoir vu Natti enseigner "tout ça" à son mari?

N'oubliez pas qu'il y a quelques jours Mireddys a partagé une photo de l'un des concerts de Papa Yankee, et dans la description placée:

"Mes SiKiRiS. Tous les miens "

La chose la plus curieuse à propos de cette publication est que Natti Natasha lui a également donné «J'aime» et a commenté la photo avec un Emoji dans l'âme.

. (tagsToTranslate) Célébrités