Comment j'ai appris à aimer Amy March – / Film

Depuis que je suis petite, je détestais Amy March. Je détestais tout ce que la sœur cadette de March dans le roman de Louisa May Alcott de 1868 Petite femme représenté: de sa vanité de lissage, à son obsession pour les hommes, à la façon dont la vie lui est devenue si facile à cause de sa beauté et de sa jeunesse – et bien sûr, l'incident de gravure de manuscrit. Comme beaucoup Petite femme lecteur, j'ai surtout côtoyé Jo, l'écrivain garçon manqué qui rêve de devenir une femme indépendante. Alcott a également montré une préférence pour Jo – le protagoniste de facto du livre était le remplaçant féministe de l'auteur. Jo était facile à aimer, ou du moins, facile à aspirer. Chaque Petite femme fan se croyait aussi volontaire et intelligent que Jo, ce qui permet de regarder facilement un gamin à tête vide comme Amy.

Alcott ne l'avait peut-être pas voulu, mais il y avait une misogynie intériorisée dans la façon dont les lecteurs considéraient Amy – sans doute l'un des personnages les plus détestés de la littérature. Jo s'intègre parfaitement dans le moule du héros garçon manqué, tandis qu'Amy est placée en contraste direct avec elle. Le long métrage et les adaptations télévisées du classique d'Alcott après la guerre de Sécession adopteraient souvent cette vision non charitable d'Amy, avec peu plus à son arc que l'infâme gravure de manuscrit et sa chute à travers la glace. La plupart des personnages du Petite femme les adaptations étaient tertiaires à Jo de toute façon, le héros romantique indépendant qui "ne ressemblait pas aux autres filles". Mais Greta Gerwig'Est une adaptation immensément chaleureuse et chaleureuse Petite femme affiche la compréhension la plus riche de toutes les différentes femmes de l'histoire et réalise le plus grand miracle: recontextualise Amy vaine, gâtée et idiote en l'un des personnages les plus convaincants du film.

Pouvez-vous faire un film à partir d'une colonne vertébrale altérée? Composer un score lilting sur une page tachée? Si vous le pouviez, ce serait Gerwig Petite femme, le Lady Bird adaptation lumineuse et magnifiquement vaporeuse du réalisateur du classique de la maturité. Plus que toute autre adaptation avant elle, Gerwig capture le monde vibrant créé par Alcott et crée un film qui vous enveloppe dans sa chaleur et vous donne envie de ne jamais partir.

Les drames d'époque sont souvent considérés comme des affaires lourdes, mais tout dans le film de Gerwig est incroyablement vivant. On peut attribuer à la manière passionnante dont Gerwig restructure le film de la maturité, racontant une histoire non chronologique qui oscille entre les couleurs douces de l'enfance et les gris froids de l'âge adulte (Gerwig tourne les scènes de l'enfance avec un palette de couleurs rougeâtre qui brille littéralement). Ou il peut être riche d'intériorité que Gerwig et sa distribution fantastique prêtent aux personnages, dont la plupart n'ont jamais apprécié une telle profondeur de caractérisation auparavant. Gerwig donne une vie intérieure et aime tous les personnages, tout en prêtant des bords dentelés à Jo (Saoirse Ronan), ce qui fait que l'héroïne bien-aimée disparaît encore plus de l'écran. Mais Gerwig montre une réelle affection pour Amy, souvent ridiculisée (Florence Pugh), qui devient le fleuron fascinant et digne du têtu Jo.

Petite femme est suspendu par la rencontre de Jo avec un éditeur (une scène Tracy Letts) pour discuter de son roman sur sa vie et celle de sa sœur. Alors que Jo raconte sa vie, le film oscille entre leur enfance et leur âge adulte 5 ans plus tard. Tous les rythmes familiers du roman d'Alcott sont couverts – avec les sauts dans le temps reliant certains des fils thématiques communs des vignettes tranche de vie – mais avec une énergie nouvellement moderne. Gerwig avait montré un talent pour le dialogue naturaliste et chevauchant avec son film de 2017 nominé aux Oscars Lady Bird, mais ce talent s'exprime pleinement avec Petite femme, qui pousse avec une vivacité énergétique vivante que les adaptations précédentes n'avaient jamais eues. Jo et ses sœurs – de Meg la plus âgée et la plus équilibrée (Emma Watson), à la douce et timide Beth (Eliza Scanlen), et enfin la vaine artiste en herbe Amy (Pugh) – fonce à travers chaque scène comme des forces de la nature, s'interrompt et se dispute dans un torrent de mots à peine compréhensibles, mais presque musicaux dans leurs rythmes chaotiques. Le bavardage des sœurs qui se chevauchent constamment devient un bourdonnement réconfortant qui nous emmène à travers le confort vibrant de l'enfance, ce qui rend les silences douloureux et austères de l'âge adulte encore plus insupportables.

Dès son enfance, Jo rêve d'être un écrivain célèbre et se moque des rêves similaires de sa sœur Amy de devenir un peintre célèbre. «Ça a l'air si grossier quand elle le dit», se moque Jo après qu'Amy déclare qu'elle sera la meilleure peintre du monde. Gerwig s'accroche à ces deux films, et Jo et Amy deviennent les lignes directrices les plus fortes du film – si semblables et non semblables dans leurs passions et leurs rêves, et dans leurs histoires romantiques bouleversantes. Gerwig fait le choix judicieux de présenter l'intérêt amoureux de Jo, le maladroit professeur allemand Friedrich Bhaer (Louis Garrel, faisant une charmante impression de M. Darcy), dès le début, tout en encadrant une grande partie du film autour d'Amy et Laurie (Timothée Chalamet) Des combats combatifs. La relation entre Amy et Laurie est depuis longtemps une source de discorde pour Petite femme fans – la romance entre eux se produit si rapidement et si tard dans l'histoire, tandis que Jo et Laurie sont présentés comme des esprits proches et espiègles dès leur rencontre. Mais le film de Gerwig, en plus d'avoir la meilleure compréhension de qui sont Jo et Amy en tant que personnages, est peut-être la plus romantique des adaptations. Jo reçoit une rencontre classique avec Bhaer, tandis qu'Amy a un amour de longue date pour Laurie et une capacité unique à le défier et à le provoquer.

Il serait facile de dire qu'Amy se refait une beauté plus moderne dans Petite femme, mais Gerwig ne faisait que reprendre les nuances du personnage qui avaient toujours existé. Amy était vaine et égocentrique, oui, mais elle possédait également une sorte d'intelligence émotionnelle qu'aucun des autres personnages, pas même Jo, n'avait. La plus grande force d'Alcott Petite femme c'est qu'elle embrasse toutes sortes de femmes – les vaines, les belles, les gentilles, les coléreuses – et les traite avec le même amour et la même affection. Gerwig fait de même et s’enrichit, créant à partir de l’intelligence émotionnelle inhérente à Amy un personnage qui est pratique sur les réalités d’une femme en son temps. J'étais d'abord préoccupé par le casting de Pugh en tant qu'Amy (pour ma part, j'aimais tellement Pugh en tant qu'actrice, je n'étais pas prêt à la détester, et je trouvais étrange qu'une des actrices les plus âgées des sœurs joue le plus jeune) , mais elle incarne le personnage avec tant de passion, d'esprit et d'humour qu'elle a de loin volé tout le film. Pugh est tout à fait crédible en tant que jeune Amy, qui dans les premières scènes n'a que 13 ans, jouant de la vivacité et de la naïveté avec une grâce non affectée et un timing comique stellaire (une scène dans laquelle elle braille puérilement à Laurie est absolument hystérique).

On ne peut pas en dire assez sur à quel point Ronan est merveilleux en tant que Jo, parfaitement jeté jusqu'à ses pommettes androgynes et sa garde-robe. Le Jo de Ronan est tellement vivant et imparfait – à la fois bruyant et introspectif. J'adore le contraste visuel que Gerwig joue entre Jo et Laurie, Chalamet donnant un effet presque féminin à sa performance en contraste avec l'énergie dure et masculine de Ronan. Ronan et Chalamet, réunis après Lady Bird, partage à nouveau une chimie indéniable, mais elle est plus douce et plus immature. C'est un témoignage de leurs talents, ainsi que de ceux de l'ensemble de la distribution, que la dynamique qu'ils partagent avec tous les personnages varie si énormément d'une relation à l'autre – Chalamet et Pugh ont une chimie frémissante de volonté-ils-ne-veulent-pas , Ronan et Garrel un sentiment de respect mutuel. Ronan et Pugh ont la dynamique la plus intéressante – un amour partagé sous une hostilité inconfortable. C’est une représentation si moderne et multiforme des sœurs dans une histoire qui peut souvent être dépassée par sa sentimentalité.

Le reste du casting est également formidable: Meryl StreepEst tante, ridicule et déroutante, qui rit tout en partageant des idées profondes sur la situation économique des femmes; Laura DernLa performance étonnamment douce de la matriarche de mars Marmee; Scanlen en tant que Beth condamnée, lui prêtant plus d'une séquence têtue que les représentations précédemment béatifiques; Watson, faisant de son mieux pour contenir son accent. Même Bob OdenkirkLes rares apparitions du père March sont un délice, aussi brèves soient-elles.

Il n'y a pas de film cette année avec lequel je voulais passer plus de temps que Petite femme. Il peut parfois sembler sentimental et mawkish – une inévitable adaptation de l'histoire classique – mais aucun autre film en 2019 n'a véhiculé autant de joie ineffable, ou a été un tel témoignage de l'esprit humain.

/ Classement du film: 9 sur 10

