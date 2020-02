Comment j’ai rencontré votre mère sur Amazon Prime Video | Instagram

Enfin, l’attente est terminée, Amazon Prime Video a confirmé sur les réseaux sociaux que la célèbre série comique arrivera sur sa plateforme Comment j’ai rencontré ta mère, comme vous vous en souvenez, il a été supprimé de la plate-forme Netflix.

C’est grâce à un tweet que beaucoup ont pensé que c’était une blague où le compte rendu officiel écrivait moqueur:

Hé, est-ce que quelqu’un sait quand il sort How I Met Your Mother? “C’est une tâche”, écrit la plateforme.

Immédiatement, les abonnés du compte de plate-forme étaient présents et bien sûr ne joue pas avec tes sentiments et a demandé de confirmer s’il y avait une date ou non.

Tout indique que oui il y aura une date de sortie, car Amazon Prime a répondu à certains des tweets avec des gifs sur la série.

La série à succès que tout le monde veut retrouver sur une plateforme a 9 saisons et n’a jamais été diffusée en Amérique latine à la télévision, mais Netflix réussi à l’avoir pendant quelques années avant annoncez votre départ.

C’était en avril 2017 lorsque Comment j’ai rencontré ta mère il a dit au revoir à Netflix. À ce moment-là, ils ont dit que c’était parce qu ‘«il y a beaucoup de contenu qui entre et sort de la plateforme tous les jours». Mais ils cherchaient toujours à “proposer de nouvelles séries et de nouveaux films” à leurs abonnés, ce qui a provoqué beaucoup de haine envers la plateforme.

Vous avez raconté comment j’ai rencontré votre mère et j’ai changé en bref de @NetflixLAT pour amorcer

– MitchPeregrina (@Mitch_Peregrina)

22 février 2020

Était le 19 septembre 2005 lorsque la série a été créée aux États-Unis et s’est terminée pour la 31 mars 2014.

L’histoire raconte la vie d’un groupe d’amis, racontée par l’un d’eux, Ted Mosby, Plusieurs années plus tard, à ses adolescents, orientés vers la façon dont il connaissait la mère de ces enfants.

Quelque chose qui a causé beaucoup de controverse a été la fin, beaucoup le détestaient mais l’aimaient aussi parce qu’au cours des 20 dernières minutes, deux événements se sont produits qui ont complètement changé l’histoire.

