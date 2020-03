Comment Jameela Jamil a aidé à changer la partie la plus toxique de la culture Instagram

Instagram est l’une des applications de médias sociaux les plus populaires aujourd’hui. Alors que beaucoup de gens aiment l’utiliser pour suivre leurs amis, célébrités et marques du monde entier, il ne fait aucun doute qu’Instagram a également une certaine négativité qui se cache à ses coins.

L’actrice Jameela Jamil en sait beaucoup à ce sujet, et elle a travaillé pour changer la partie la plus toxique de la culture Instagram. Après avoir lutté sans relâche pour ses convictions, Jamil a récemment pu célébrer une grande victoire. Lisez la suite ci-dessous pour en savoir plus sur l’activisme de Jamil et sur la victoire qu’elle a pu célébrer avec les fans.

Jameela Jamil est une militante de la positivité corporelle

Jameela Jamil | Amy Sussman / .

Avant de s’aventurer dans le théâtre, Jamil a travaillé pendant un certain temps comme mannequin. Même en tant qu’actrice maintenant, Jamil n’est pas étrangère aux critiques sur son corps. En tant que telle, elle comprend à quel point les normes de beauté étroites de la société peuvent être nuisibles, en particulier en ce qui concerne qui peut être défini comme «beau» dans les médias.

De plus, elle se rend également compte que les images que nous voyons dans les médias ne reflètent pas la vie réelle grâce à l’utilisation généralisée de Photoshop.

Dans un éditorial sur le danger de l’aérographe, Jamil a déclaré: «J’ai souffert de troubles de l’alimentation à l’adolescence et je sais donc à quel point les images« parfaites »peuvent être dommageables dans les magazines… Si vous voyez une image numériquement« améliorée »de vous-même, vous courir le risque de s’acclimater à ce niveau de perfection et il est plus difficile pour vous d’accepter votre image réelle – celle qui existe dans la vraie vie, dans le miroir. “

Elle a poursuivi en disant que de plus en plus de personnes au Royaume-Uni sont admises dans les hôpitaux pour troubles de l’alimentation. “Pendant ce temps, les industries de la beauté et des procédures cosmétiques sont en plein essor, l’industrie de l’alimentation est à un niveau record et des filtres de médias sociaux et des applications de retouche photo ont vu le jour”, a déclaré Jamil.

Jamil publie également souvent des photos d’elle-même qui n’ont pas été retouchées et elle encourage d’autres célébrités à faire de même. En outre, elle a créé un compte Instagram appelé I Weigh pour permettre aux utilisateurs de soumettre des photos d’eux-mêmes avec des descriptions de leurs réalisations pour célébrer leur valeur qui va au-delà de leur poids.

Jameela Jamil a critiqué les publicités de thé détox sur Instagram

Jamil est également connu pour s’exprimer sur les effets néfastes de certaines publicités sur Instagram, en particulier le thé détox que de nombreuses stars promeuvent. Elle est connue pour critiquer des célébrités comme les Kardashian-Jenners pour avoir fait la promotion du thé détox auprès de leur public impressionnable.

Elle a déjà commenté l’annonce de Khloe Kardashian en disant: «Si vous êtes trop irresponsable pour: a) admettre que vous avez un entraîneur personnel, un nutritionniste, un chef probable et un chirurgien pour réaliser votre esthétique, plutôt que ce laxatif produit… et b) dites-leur les effets secondaires de ce produit non approuvé par la FDA, que la plupart des médecins disent ne pas être en bonne santé… Alors je suppose que je dois.

Jameela Jamil a récemment célébré une amende infligée à une entreprise de thé de désintoxication

L’activisme de Jamil sur les réseaux sociaux n’a pas empêché les gens de promouvoir le thé détox, mais il a sûrement sensibilisé beaucoup de gens au danger possible de consommer un tel produit.

Dans tous les cas, une entreprise – Teami – a récemment été frappée d’une amende de 1 million de dollars par la Federal Trade Commission pour avoir omis de divulguer des publicités sponsorisées et avoir fait des allégations trompeuses. Teami a déjà travaillé avec des stars comme Cardi B, Alexa Vega et Kylie Jenner.

En réponse, Jamil a partagé un article parlant des nouvelles et a déclaré: «Je f ** roi TOLD Ya. (Coups de cheveux). “

Bien que l’amende infligée à Teami se révèle être un pas dans la bonne direction pour les activistes à corps positif comme Jamil, il est clair qu’il reste beaucoup de travail à faire pour corriger cette partie toxique de la culture Instagram.