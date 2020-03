Comment Jamie peut-il éviter d’avoir des ennuis de nouveau?

Bleu

Le personnage des Bloods Jamie Reagan (Will

Estes) a eu beaucoup de problèmes au travail ces derniers temps. Apparemment,

être le fils du commissaire de police ne suffit pas à le protéger. Il semble

comme si les gens l’avaient depuis le début. Voici ce que

les experts disent que Jamie peut faire pour protéger son travail et sa réputation.

Jamie devrait rendre tout le monde responsable de son travail

Will Estes comme Jamie Reagan sur Blue Bloods | John Paul Filo / CBS via .

Jamie est toujours en train de s’installer dans son rôle de sergent. Il sera important pour lui de tenir ses officiers responsables de leur travail. Il doit également s’assurer qu’ils savent clairement quoi faire en son absence. Cela rendra les choses beaucoup plus faciles lorsque les choses tournent mal. Ellen Mullarkey, vice-présidente du développement commercial de Messina Staffing Group, a déclaré à Showbiz Cheat Sheet Jamie devrait savoir ce que font ses officiers et s’assurer qu’ils sont clairs sur les tâches qu’ils sont censés exécuter.

Jamie a eu des ennuis pour ne pas avoir suivi ses officiers après

ils ont participé à un balayage de drogue sous couverture. Jamie a été accusé de ne pas avoir

superviser après avoir planifié le balayage de la drogue, puis remis l’opération à

un lieutenant (Blue Bloods saison 10, épisode 14, intitulé «Fog of War»). Il

des officiers en uniforme ont également soutenu des officiers en civil. Cependant,

la confusion était de savoir si les officiers en uniforme savaient quels officiers

en civil. En conséquence, l’agent Brenda Price a été tué par balle. Prochain

temps, il serait logique pour Jamie de mener à bien une mission du début à

fin.

«Jamie devrait mettre en place un processus pour que ses employés

tenir des registres de leur travail », a déclaré Mullarkey. «La plupart des services de police ont

cette. À tout moment, Jamie devrait savoir où se trouvent tous ses officiers, qui

avec qui ils travaillent et sur quoi ils travaillent. “

Jamie devrait fixer des limites

Mark Wahlberg et Will Estes | Images Bobby Bank / GC

Il est clair que certains officiers de Jamie ne le respectent toujours pas

comme ils le devraient. Lorsqu’il a été accusé d’avoir mal géré une situation où son

a été volé et utilisé par quelqu’un pour commettre un crime, il a décidé de demander à son

officiers s’ils savaient quelque chose. Certains officiers ont été irrespectueux pendant

son interrogatoire et certains ont même refusé de lui répondre. Ce serait dans Jamie

intérêt à affirmer son autorité et à leur faire savoir qu’il est responsable.

“Je conseillerais à Jamie de fixer des limites et de les communiquer

dit ses limites à ses subordonnés », a déclaré Anh Trinh, directeur de la rédaction de GeekWithLaptop, à Showbiz Cheat.

Feuille. «En ayant une idée claire de leurs propres responsabilités et compétences,

ses collègues policiers comprendront où se trouvent leurs responsabilités et

qui blâmer quand les choses tournent mal. »

Rester concentré sera important

Will Estes | Jojo Whilden / CBS via .

Une autre étape que Jamie doit prendre est de rester concentré. Il

ne semble pas avoir trop de problème avec ça (parfois il est trop concentré),

mais il devrait continuer. Il ne peut pas se permettre d’être distrait puisqu’il est

responsable de tant d’officiers. Christian Antonoff, responsable marketing chez claritywave.com, a eu quelques mots de

sagesse pour Jamie. “Apprenez à gérer votre temps et votre flux de travail”, a déclaré Antonoff. «Prioriser

tâches et planifier à l’avance. Soyez un bon collègue. Soyez là quand vos collègues ont besoin

tu. Soutenez-les de toutes les manières possibles. Ne prenez pas le travail trop personnellement. Tenir

vous-même responsable de vos erreurs. Apprenez à déléguer. “

Lire la suite: ‘Bleu

Bloods ’: Comment Estes a-t-elle obtenu le rôle de Jamie Reagan

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo