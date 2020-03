Comment Jenna Fischer et Angela Kinsey ont présenté l’idée de «garçons et filles»

Le travail principal de Jenna Fischer et Angela Kinsey sur The Office était Pam Beasley et Angela Martin. Mais ils ont réussi à proposer une idée pour un épisode et cela a été fait. Découvrez comment ils ont eu l’idée de l’épisode de “Boys and Girls”.

«Boys and Girls» montre le bureau divisé en séminaires de travail

L’épisode «Boys and Girls» montre Jan (Melora Hardin) rassemblant les femmes dans le bureau pour organiser un séminaire. Michael (Steve Carell) a l’idée de rassembler les hommes pour faire la même chose. Il finit par les amener à l’entrepôt et ses actions poussent les employés de l’entrepôt à vouloir se syndiquer.

Il y a de nombreux moments difficiles. L’un d’eux est lorsque Roy (David Denman) confronte Jim (John Krasinski) à propos de son supposé vieux béguin pour Pam. Un autre est quand Michael se réfère à Roy et Pam comme la Brangelina du bureau.

Kinsey et Fischer ont parlé de l’épisode sur Office Ladies. Ils ont examiné les noms des couples dans l’émission.

“Maintenant, voici une question, j’ai vu un débat en ligne. Certaines personnes se réfèrent à Jim et Pam comme Jam, et certains se réfèrent à eux comme P.B. & J, Pam Beasley et Jim. Que pensez-vous qui est juste parce que je suis un Jam? ” Demanda Fischer à Kinsey. “J’aime Jam parce que c’est juste plus facile à dire”, a répondu Kinsey.

Kinsey et Fischer ont également parlé de l’idée de lancer cet épisode. B.J. Novak l’a ensuite écrit.

Fischer et Kinsey ont présenté leur idée pour l’épisode

Jenna Fischer et Angela Kinsey dans «Regardez ce qui se passe en direct» | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Fischer et Kinsey ont parlé de l’un des avantages de travailler sur The Office. L’un d’eux est que leurs idées ont été prises au sérieux.

«Nous aimons que Greg Daniels ait été si collaboratif», a déclaré Kinsey. Elle a dit plus tard: «Vous savez, Jenna et moi avons toutes les deux travaillé dans des entreprises américaines et nous avons donc dû toutes les deux assister à des réunions similaires sur les ressources humaines et des choses comme ça. Et nous étions sur le plateau un jour pour en parler. »

Kinsey a souligné qu’elle avait écrit à propos de la réalisation de cet épisode dans son journal. “Jenna et moi parlions de nos vies avant le spectacle quand elle était secrétaire et j’étais opératrice et nous riions de tous les séminaires fous et des réunions ridicules que nous avons dû passer par nos anciens emplois d’entreprise”, a déclaré Kinsey. «Nous avons en quelque sorte eu cette idée que ce serait un épisode drôle appelé« Women in the Workplace ».»

Elle a dit qu’ils ont rencontré Daniels et lui ont parlé de l’idée. On a dit à Novak d’écrire des notes sur leur expérience. Fischer a également déclaré qu’ils avaient un local à perdre pour l’épisode.

«L’idée est que Jan arrive et organise un séminaire« Les femmes au travail », puis Michael est jaloux et dit qu’il veut un séminaire« Les hommes au travail », a-t-elle déclaré. Mais quand Novak leur a demandé ce qui allait se passer, ils étaient tous à court d’idées.

Il a ensuite écrit «Boys and Girls» sur la base de cette conversation. L’épisode est certainement un bon épisode qui couvre les différences au sein du bureau entre le sexe et la classe.