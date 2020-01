Comment Jennifer Aniston fait toujours référence à Lisa Kudrow et Courteney Cox en tant que personnages «amis»

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Courteney Cox sont devenues des amis proches en jouant ensemble dans Friends. Leurs carrières ont parcouru différentes routes après le spectacle, mais elles traînent toujours. Découvrez comment Aniston se réfère toujours à eux comme à leurs personnages et à la dernière photo qu’elle a postée avec eux sur Instagram.

Il pourrait y avoir une réunion des «amis» dans les travaux

La distribution de Friends s’est réunie auparavant, mais les fans n’en ont toujours pas assez. Il pourrait y avoir une autre réunion dans les œuvres étant donné que l’émission se déplace également de Netflix vers une autre plate-forme de streaming appelée HBO Max.

“J’ai eu [the cast] pour faire l’hommage spécial de James Burrows quand j’étais à NBC. Et tout ce que je dirai, c’est: “Nous en parlons.” Nous avons exploré ce que cela pourrait être et essayons de voir si tout le monde est vraiment à bord et intéressé. Et si oui, pouvons-nous faire les bonnes affaires pour tout le monde. Nous commençons comme un événement spécial », a révélé Robert Greenblatt, président de WarnerMedia Entertainment au Hollywood Reporter.

Il a ajouté: «Il est possible qu’il y ait quelque chose en cours, mais ce serait par étapes. Nous en sommes loin. “Les amis seront disponibles une fois que HBO Max fera ses débuts en mai 2020.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Courteney Cox ont déjeuné ensemble tous les jours

Courteney Cox, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow assistent au 4e prix annuel du mécène des artistes de la Fondation SAG-AFTRA | Gregg DeGuire / . pour la Fondation SAG-AFTRA

Ce n’est pas un secret que le casting des Amis était très proche. Ils ont travaillé ensemble pendant des années et ont créé des routines dans les coulisses.

“Et nous avons mangé la même nourriture: une salade Jennifer”, a déclaré Cox au LA Times. “Jennifer [Aniston] et Lisa [Kudrow] et j’ai déjeuné ensemble tous les jours pendant 10 ans », a-t-elle expliqué.

La recette est une torsion sur une salade très commune. «Nous avons toujours eu la même chose – une salade Cobb», a-t-elle expliqué. “Mais ce n’était pas vraiment une salade Cobb. C’était une salade Cobb que Jennifer a préparée avec du bacon de dinde et des haricots garbanzo et je ne sais pas quoi. Elle a un moyen avec la nourriture, ce qui aide vraiment. “

Les anciens membres de la distribution ne mangent plus tous les jours ensemble. Aniston est maintenant en vedette dans l’émission, The Morning Show. Kudrow a exprimé le personnage de Judy Elk dans le spectacle Human Discovery. Cox fait de plus petites apparitions dans différentes émissions de télévision. Mais ils trouvent encore le temps de se réunir.

Elle a posté que ce sont toujours les filles de l’autre côté du couloir

Aniston tient toujours ses fans au courant de sa vie et de ses anciennes co-stars. Elle a publié une nouvelle photo le 12 janvier montrant qu’elle passait plus de temps avec Cox et Kudrow sur Instagram.

Les trois actrices ont l’air assez proches dans un restaurant ou un bar. Elle a légendé la photo avec “Salut des filles à travers le couloir.”

D’autres stars ont commenté le post. Isla Fisher a écrit: «SŒURS». Michelle Pfeiffer a commenté avec trois emojis cardiaques. Derek Blasberg a plaisanté: “Cela me donnera la dîme au cours des six prochains mois jusqu’à ce que Friends diffuse à nouveau.”