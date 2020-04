Comment Jessica Biel se sentirait au sujet du récent retour de Justin Timberlake avec Britney Spears

Britney Spears et Justin Timberlake ont apparemment été séparés depuis qu’ils ont cessé de fumer au début des années 2000. Mais ils se sont reconnectés sur les réseaux sociaux au cours de la semaine du 12 avril, laissant les fans nostalgiques et jaillissant des anciennes flammes. Récapitulons ce qui s’est passé et ce que la femme de Timberlake, Jessica Biel, aurait ressenti à propos de leur interaction.

Cela a commencé lorsque Britney Spears a publié une vidéo dansant sur la musique de Justin Timberlake

Spears a publié une vidéo Instagram de sa danse sur la chanson de Timberlake “Filthy”, qui apparaît sur son album 2018 Man of the Woods.

“Ceci est ma version de Snapchat ou de TikTok ou quoi que ce soit de génial que vous êtes censé faire ces jours-ci 😅😅😅💃 !!!!! Comme vous pouvez le voir, je ne danse pas vraiment les gens… Je m’ennuie vraiment », a-t-elle déclaré dans la légende.

Spears a ensuite mentionné sa séparation de la star de «SexyBack», ajoutant: «PS, je sais que nous avons eu l’une des plus grandes ruptures au monde il y a 20 ans …… mais bon, l’homme est un génie !!!! Grande chanson JT ✨ !!!! Pssss si vous SAVEZ CE QUI EST BON 😜 !!!!!! ”

Au choc de tout le monde, Timberlake a répondu au message, laissant un emoji riant et quelques mains levées dans la section des commentaires.

Les fans l’ont immédiatement perdu et ont commencé à se remémorer leur romance. Au cas où vous auriez oublié, Spears et Timberlake ont pratiquement grandi ensemble après s’être rencontrés au All-New Mickey Mouse Club en 1993 et ​​ont ensuite commencé à sortir ensemble.

Ils étaient ensemble de 1998 à 2002, se séparant au milieu de rumeurs selon lesquelles Spears aurait trompé Timberlake avec le chorégraphe Wade Robson. Aucun d’eux n’a directement abordé les rumeurs, mais Timberlake les a alimentées dans la vidéo de “Cry Me A River”, où il expose une femme qui ressemblait à Spears pour avoir été infidèle.

Réaction signalée de Jessica Biel à l’interaction

Bienne elle-même n’a pas abordé publiquement l’interaction entre Timberlake et Spears. Cependant, une source a déclaré à HollywoodLife le 17 avril qu’elle n’avait aucun problème avec cela.

“Jessica est totalement cool avec les allers-retours de Justin et Britney sur Instagram”, a déclaré la source, soi-disant proche de l’actrice. «C’était vraiment amusant de voir des gens heureux de leur reconnexion.»

“Rien ne va en sortir romantique”, a ajouté l’initié de l’ancien couple. “Jess est simplement heureuse de mettre des sourires sur les visages des gens en cette période où les sourires sont tout ce dont nous avons besoin”, a poursuivi la source, faisant référence à la pandémie de coronavirus, qui a essentiellement mis la vie à l’arrêt.

Justin Timberlake et Britney Spears ont totalement évolué

Après leur rupture, Timberlake est parti avec Bienne. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2007 et se sont mariés en 2012. Ensemble, ils partagent un fils, Silas.

Spears, quant à elle, est en couple avec Sam Asghari, entraîneur personnel devenu mannequin, depuis 2016. Elle a deux enfants de sa relation précédente avec l’artiste Kevin Federline, qu’elle a divorcé en 2007 après moins de trois ans. du mariage.

Même si les choses n’ont pas fonctionné entre eux, une autre source a déclaré à HollywoodLife qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre les chanteurs.

«Bien sûr, Justin est passé de tout ce qui s’est passé entre lui et Britney et ne lui souhaite que le meilleur. Tant de temps s’est écoulé et tout est sous le pont à ce stade », a expliqué l’initié. «C’était il y a si longtemps et ils étaient des enfants et à bien des moments différents de leur vie. Il pensait que son message était hilarant et pensait que c’était gentil pour elle de lui crier comme ça. »

