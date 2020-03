Comment John Krasinski a failli sauter son audition pour «The Office»

John Krasinski a prouvé ses compétences en tant que meilleur acteur, scénariste et réalisateur. Actuellement en promotion de son film A Quiet Place 2, Krasinski a passé son temps complètement derrière la caméra pour la suite de son blockbuster 2018 avec sa femme Emily Blunt à la tête du casting.

Même avec sa carrière cinématographique florissante, Krasinski sera très probablement toujours considéré comme le gentil gars adorable Jim Halpert de The NBC’s The Office. Les fans de la série peuvent ne pas se rendre compte que l’acteur n’a presque pas décroché le rôle qui a fait de lui un nom connu.

John Krasinski | Byron Cohen / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Krasinski comme Dwight?

Lorsque le casting a commencé pour la sitcom désormais emblématique, plusieurs acteurs de type gentil ont été pris en compte pour le rôle, notamment Paul Rudd et Steve Zahn. Lorsque Krasinski a été appelé à passer une audition, c’était à l’origine pour le rôle du vendeur décalé et tendu Dwight Schrute.

Pourtant, lorsque l’acteur a voulu que son manager dise aux directeurs de casting qu’il voulait lire pour Jim, son idée a été rejetée, et pas délicatement. Fondamentalement, Krasinski a été invité à “pousser son a **” car “ce mec n’a rien fait, il a de la chance de venir”, selon Buzzfeed.

Heureusement, Krasinski a finalement été invité à essayer le rôle de Jim Halpert et l’a écrasé. Lorsque le spectacle a commencé à couler pour le rôle de la réceptionniste de Dunder Mifflin et de l’intérêt amoureux de Jim, l’acteur a immédiatement su que Jenna Fischer était la seule à incarner Pam Beesly.

«Tu es ma Pam préférée. J’espère que vous comprendrez », a déclaré Krasinski à Fischer lors du processus d’audition, qui a parfaitement fonctionné depuis que Fischer était en route pour la star des 13 Heures pour jouer son futur mari à l’écran.

Syndrome de la fièvre aphteuse

Krasinski était un fan de la sitcom britannique originale créée et dirigée par Ricky Gervais et Stephen Merchant. En allant lire la version américaine de la série, Krasinski craignait que la série aux États-Unis ne rende pas justice à celle du Royaume-Uni.En attendant de lire la partie, Krasinski a commencé à parler avec un étranger de son audition.

“Ce gars est assis devant moi avec sa salade et les gens entrent et sortent et il dit:” Êtes-vous nerveux? “”, Se souvient Krasinski, comme le rapporte le Huffington Post. “Et je me disais:” Vous savez, pas vraiment. Soit vous obtenez ces choses, soit vous ne les obtenez pas. »

Ensuite, l’ancien du Bureau a peut-être surestimé ce qui lui causait de l’anxiété. “Ce qui me rend vraiment nerveux, c’est ce spectacle”, a déclaré Krasinski au gentleman. “C’est juste que j’aime tellement le show britannique et les Américains ont tendance à vraiment gâcher ces opportunités.” Je ne sais juste pas comment je vivrai avec moi-même s’ils foirent ce spectacle et le gâchent pour moi. ”

Il s’avère que Krasinski avait parlé à l’un des responsables du casting. “Il est comme,” Mon nom est Greg Daniels, je suis le producteur exécutif “”, a révélé l’acteur. “Et j’étais comme [vomit noise]. J’ai en fait vomi dans ma bouche. »

Le réalisateur de Quiet Place avait déjà fait rire l’équipe de casting avant même d’avoir lu le rôle depuis qu’ils avaient eu vent de ce qu’il avait dit à Daniels. “Est-ce le connard qui vous a dit que le spectacle allait être ruiné?” ils ont demandé au producteur exécutif quand Krasinski est entré dans la pièce. “Allez-y gamin!”

Krasinski n’avait pas besoin de s’inquiéter puisqu’il a cloué le rôle de Jim et The Office est maintenant un incontournable de l’histoire de la télévision.

Redémarrage «Office»?

L’acteur chérit toujours son temps sur la sitcom bien-aimée, le voyant comme son entrée dans la célébrité.

«Le Bureau était absolument tout pour moi», a déclaré Krasinski à Esquire en février. «Je veux dire, c’est mon début et ma fin. Je suis presque sûr qu’à la fin de ma carrière, je serai toujours connu pour Jim. C’était ma première expérience avec Hollywood. C’était la première famille créative que j’aie jamais eue. “

Alors que les fans crient toujours pour un redémarrage de la comédie NBC, rien n’est encore prévu pour rassembler les acteurs. Si les producteurs montraient que les retrouvailles devaient recommencer, Krasinski est totalement de la partie.

“À bien des égards, ils seront toujours les personnes les plus importantes dans cette expérience la plus importante de ma carrière”, a-t-il déclaré. “Alors oui, s’ils faisaient des retrouvailles, j’adorerais absolument le faire.”