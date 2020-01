Comment Kate Middleton se sent vraiment à propos du drame Prince Harry et Meghan Markle

La reine Elizabeth n’était pas le seul membre de la famille royale attristé par la décision du prince Harry et de Meghan Markle de s’éloigner des projecteurs. Des sources affirment que Kate Middleton a également été blessée par la décision choquante du couple de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale. Avec les membres de la famille royale en mode de contrôle des dégâts, voici un aperçu de ce que Middleton pense vraiment de la grande annonce de Harry et Meghan.

Le prince Harry et Kate Middleton | Andrew Parsons – Piscine WPA / .

Kate Middleton «blessée» par le prince Harry et Meghan Markle

Une source proche de la situation affirme que le prince William et

Kate était découragée par la nouvelle que Harry et Meghan se retiraient. Par

l’initié, William croit qu’il a fait un effort supplémentaire pour aider Harry et se sent

comme l’annonce était «égoïste» et «téméraire».

Selon Fox News, Kate a également été blessée et ne supporte pas

voir son mari dans un tel état. Pour aggraver les choses, Kate et Harry avaient l’habitude de

être très proche, donc le regarder s’éloigner a été très difficile.

“Quand Harry se sentait faible ou avait des problèmes, William

a toujours été là pour lui, tout comme Kate », a expliqué la source. “Kate est

incroyablement blessé aussi. Elle a agi en tant que mentor pour Harry avant l’arrivée de Meghan dans le

et déteste voir son mari si bouleversé. »

L’initié a ajouté que la reine Elizabeth faisait pression pour que William et Harry affichent un front uni en public. Cependant, les deux parties sont têtues et ont peu d’intérêt à jouer bien pour les caméras.

On ne sait pas si les frères pourront jamais faire amende honorable. À

ce point, la famille royale fait de son mieux pour nettoyer les choses et espère

qu’Harry et Meghan changeront un jour d’avis.

Le prince William s’exprime

S’adressant aux médias sociaux, Harry et Meghan ont révélé leurs plans pour

quitter le cercle supérieur de la famille royale et devenir financièrement indépendant

de la couronne. Ils veulent également passer une partie de l’année au Canada et

l’autre moitié à leur domicile de Windsor.

À la lumière de l’annonce choquante, la famille royale a été

se démener pour rassembler les choses. Buckingham Palace a publié une déclaration en

les jours suivant la déclaration, assurant aux observateurs royaux que les discussions

avec Harry et Meghan sont en cours.

William aurait également déclaré qu’il était très triste de la décision de son frère de quitter les projecteurs royaux. Le prince William et Kate Middleton ont exprimé leur intérêt à ramener Harry dans le cercle restreint, bien qu’il y ait peu d’espoir pour le moment.

N’oubliez jamais que le prince Harry a défendu publiquement Kate à plusieurs reprises lorsqu’elle a commencé à être royale.

Le prince William n’a JAMAIS donné à Meghan la même courtoisie. pic.twitter.com/jg148QcZ4m

– Battinson Rules (@Royal_Realness) 9 janvier 2020

“J’ai passé mon bras autour de mon frère toute notre vie et je

je ne peux plus faire ça … j’en suis triste. Tout ce que nous pouvons faire et tout ce que je peux faire,

est d’essayer de les soutenir et d’espérer que le moment viendra où nous chanterons tous

à partir de la même page. Je veux que tout le monde joue dans l’équipe », aurait dit le prince William.

partagé.

La décision de Harry et Meghan survient des mois après leur ouverture

sur leurs luttes vivant sous les projecteurs.

La reine Elizabeth organise une réunion

À la lumière de l’annonce choquante de Harry et Meghan, la reine

Elizabeth a convoqué une réunion pour discuter de l’avenir du Sussex dans la monarchie.

William aurait assisté à la réunion avec le prince Charles.

Sa Majesté voulait rencontrer Harry afin qu’ils puissent tous parler de sa décision de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Après la réunion, la reine Elizabeth a publié une déclaration selon laquelle ils «soutiennent» les désirs du prince Harry et de Meghan Markle, mais souhaitent qu’ils restent des membres supérieurs de la famille royale.

Nous savons cependant que Kate Middleton n’était pas présente

conférence. Kate a été aperçue en train de quitter le palais de Kensington au début de la semaine. le

réunion a eu lieu au domaine de Sandringham de la reine Elizabeth, ce qui signifie Kate

raté.

Le prince Harry et le prince William s’ouvrent sur des rumeurs de querelle

En attendant que cette histoire se développe, William et Harry

a récemment abordé les rumeurs selon lesquelles leur querelle était la raison de la scission.

Les rapports précédents affirmaient que la fracture entre les frères était ce qui

Harry et Meghan se retirèrent.

Dans leur déclaration commune, William et Harry ont fait référence au «faux»

histoires dans la presse. Ils ont critiqué les rapports et ont déclaré que les discussions sur une querelle

sont «offensants» et «potentiellement dangereux».

«Malgré des dénégations claires, une fausse histoire a été publiée dans un journal britannique

aujourd’hui spéculant sur la relation entre le duc de Sussex et le

Duc de Cambridge. Pour les frères qui se soucient si profondément des problèmes

santé mentale, l’utilisation du langage inflammatoire de cette manière est offensante et

potentiellement dangereux », indique le communiqué.

La déclaration n’a cependant rien dit sur les rumeurs

que Meghan était la force motrice derrière la décision du couple de quitter le

cercle intérieur de la famille royale.

Meghan est récemment retournée au Canada, c’est pourquoi elle n’a pas pu

pour se rendre à la réunion d’urgence. On ne sait pas ce qui se passera avec

Harry et Meghan dans les semaines à venir, mais ils semblent se contenter de suivre

à travers leurs plans.

Kate Middleton n’était pas à la réunion et n’a pas encore commenté

le drame avec le prince Harry et Meghan Markle.