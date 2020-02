Comment Kenny de «The Middle» a-t-il développé son personnage dans la série?

L’icône hollywoodienne Morgan Freeman l’a dit le mieux: “La meilleure façon de garantir une perte est d’arrêter.” Mais pour les milliers d’acteurs et figurants en arrière-plan qui auditionnent constamment et sont confrontés au rejet, trouver l’inspiration pour rester dans le jeu peut être difficile. Alors que de nombreux acteurs finissent par jeter l’éponge, certains continuent de se balader. Et un acteur qui est dans le coup depuis longtemps est le comédien Tommy Bechtold.

Tommy Bechtold | Photo gracieuseté de Tommy Bechtold

Bechtold a joué un petit rôle dans la série à succès ABC The Middle et l’a transformée en un emploi de cinq ans. Il a dépeint Kenny, le colocataire de Axl Heck dans World of Warcraft. Le script appelait Kenny à rester complètement silencieux, vêtu d’une quantité dominante de cheveux roux alors qu’il était assis devant un écran d’ordinateur à jouer à des jeux vidéo. Mais Bechtold a développé le rôle en bien plus.

La ténacité et le courage de Bechtold ont récemment été soulignés par un prix de la société Stanley. L’athlète de 36 ans a été le premier récipiendaire du Lifetime Achievement Stanley honorant des acteurs de fond, choisis parmi un groupe de plus de 1 500 nominés.

Bechtold a récemment partagé comment il a développé son rôle dans The Middle et a expliqué comment il continue de rester dans le jeu compétitif d’Hollywood.

Kenny était censé être un personnage d’arrière-plan

Bechtold a déclaré à Showbiz Cheat Sheet que son personnage dans The Middle était un travail de «fond glorifié» depuis un certain temps. «Ils m’ont finalement laissé parler pendant la deuxième saison», a-t-il ri. Bechtold se souvient avoir auditionné près de huit ou neuf fois pour divers rôles dans la comédie. Il était reconnaissant d’avoir réservé sa dernière audition parce que ce personnage avait la longévité.

Il s’est amusé avec le personnage à une petite exception près. “La perruque n’était pas ma préférée, mais c’était bien”, a-t-il déclaré. «Ils m’ont mis les cheveux tous les matins. Ils le collaient à ma tête. Et à Burbank, il peut être à 100 degrés. Cela en a définitivement fait un personnage plus drôle. »

Les téléspectateurs ont d’abord vu Kenny comme un personnage d’arrière-plan, mais finalement le joueur silencieux est devenu plus développé.

“Je pense que ce qui s’est passé, c’est que je traînais avec eux assez hors champ”, a déclaré Bechtold. “Ils criaient coupés, et ils se disaient:” Oh, il peut vraiment parler. Il n’est pas complètement mort de cervelle, et ce n’est pas un accro du jeu vidéo qui reste assis là et regarde l’écran toute la journée. »

Kenny a pris vie lorsque le casting et l’équipe ont fait la connaissance de Bechtold

Bechtold pense que l’interaction quotidienne avec l’équipage l’a aidé à développer davantage son personnage. “Donc, ils étaient comme,” Oh, nous devrions jouer avec peut-être avoir [Kenny] parler », a déclaré Bechtold. «Et quelques personnes de la série venaient me voir pour faire ma comédie. Ils savaient donc que je pouvais livrer une ligne. »

Il a déclaré que les producteurs avaient fait un acte de foi et permis à Kenny de passer davantage au premier plan. “Et il m’a donné ce premier épisode d’Halloween, et après cela, il a juste décollé”, a-t-il déclaré. Cependant, Bechtold aime croire que la chance a aussi quelque chose à voir avec l’expansion de son personnage.

Quels conseils Bechtold a-t-il pour les autres acteurs de fond?

Bechtold, qui est un gars plutôt ensoleillé, a déclaré qu’il était facile de se sentir frustré par le rejet. Mais il a partagé que les acteurs en difficulté devraient essayer de se rappeler de rester fidèles à eux-mêmes.

“N’ayez pas peur d’être vous-même”, a-t-il conseillé. «Ce que je dis aux gens qui viennent ici, je les encourage, comme on m’a encouragé à faire du background. Et ressentez-le. Il y a certainement des moments pour se taire, mais n’ayez pas peur de laisser votre personnalité s’exprimer un peu. On ne sait jamais qui regarde. “

Tommy Bechtold et Jimmy Kimmel | Photo gracieuseté de Tommy Bechtold

Il a partagé du temps d’écran avec certains des acteurs les plus respectés d’Hollywood, notamment Harrison Ford, Jane Lynch et Ed Begley Jr.Il a déclaré que lorsqu’il est sur le plateau avec certains des plus grands noms d’Hollywood, il essaie d’agir comme s’il n’était pas frappé par les étoiles. «Mais bien sûr que je le suis», a-t-il ri.

Quand il travaillait sur quelques projets de Christopher Guest, il a dit: «Mon propre monologue interne était comme:« Je ne peux pas croire que je suis ici. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter ça. “Mais j’ai essayé de jouer cool à l’extérieur.”

Bechtold continue de travailler régulièrement. Les fans peuvent assister à son numéro de comédie les deuxième et quatrième lundis du mois quand il joue de l’improvisation au Westside Comedy Theatre de Santa Monica, en Californie.