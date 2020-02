Comment Khloé Kardashian a raté la chance d’être comme Chrissy Teigen

Khloé Kardashian et Chrissy Teigen sont devenus célèbres de différentes manières, mais ils ont environ le même âge et partagent beaucoup de similitudes. Les deux stars sont des experts des médias sociaux qui sont devenus de véritables influenceurs avec des millions de followers dans le monde entier.

Cependant, il y a une leçon importante dans la vie que les fans pensent que Kardashian aurait pu apprendre de Teigen.

Lisez la suite pour découvrir ce que Kardashian et Teigen ont fait et pourquoi les fans pensent que Kardashian a raté sa chance d’être comme Teigen.

Les fans pensent que Khloé Kardashian aurait pu être une maman de célébrités «cool»

Sur un récent fil Reddit, Keeping Up With the Kardashians a permis aux téléspectateurs de partager leurs frustrations à propos de la famille Kardashian-Jenner. Un utilisateur a décidé de parler de l’image de Kardashian en tant que mère, notant qu’elle aurait pu utiliser son influence pour être une force de changement pour la génération actuelle.

“Khloé aurait pu être une maman super cool, froide et ouverte qui a inspiré toute une génération de femmes à ne pas se soucier des vergetures ou porter des vêtements recouverts de crachats”, a commenté la personne. “Certaines célébrités féminines (Amy Schumer, Chrissy Teigen, Kristen Bell) ont embrassé leur rôle de mamans célèbres en publiant des selfies dans des sous-vêtements d’hôpital en maille, sans maquillage, partageant la vraie tâche quotidienne sans glamour d’être une maman.”

L’utilisateur a ensuite décrit à quel point il était décevant que Kardashian ait choisi d’aller dans la direction opposée, en disant: «Khloé était un livre si ouvert, peu importe ce que les gens pensaient d’elle, désordonné et brut, et elle aurait pu été un symbole étonnant de la maternité. Au lieu de cela, elle a opté pour la photographie et les photos de son bébé, en posant pour des séances photo et en organisant des fêtes où tout doit être parfait. “

Chrissy Teigen a été félicitée pour son ouverture sur la réalité de la maternité

Teigen est l’une des célébrités évoquées comme exemple de ce que les fans souhaitent que Kardashian puisse devenir.

Bien que l’ancienne mannequin mène sûrement une vie plus glamour que la plupart des autres, elle est connue pour la garder réelle sur les réseaux sociaux sur le fait que tout n’est pas aussi parfait qu’il n’y paraît.

Teigen a parlé ouvertement de certaines difficultés auxquelles elle est confrontée en tant que mère, telles que son image corporelle et sa dépression post-partum. Une fois, elle a partagé avec Huffington Post qu’elle aime publier sur «les vraies mamans ***» sur les réseaux sociaux car il est important pour elle et pour les autres de le voir.

De plus, Teigen ne prétend pas non plus être une mère qui fait tout. Elle est prête à reconnaître qu’elle et son mari ont de l’aide pour surmonter les défis de la parentalité.

«Ma maman vit avec nous. J’ai des coiffeurs et des maquilleurs. Je ne me lève pas et ne fais pas tout cela par moi-même », a-t-elle déclaré à Yahoo! Style en 2017. «Si je n’ai pas fini pour quelque chose, je ne vais nulle part. Beaucoup de mains y entrent. Nous avons de l’aide. Il est important que les gens le sachent. “

Khloé Kardashian est-elle une bonne maman?

Bien que toutes ces comparaisons entre Kardashian et Teigen puissent peindre Kardashian sous un jour négatif, il est important de noter qu’elles ne signifient pas nécessairement que Kardashian est une mauvaise mère pour sa fille, True.

En fait, Kendall Jenner pense que Kardashian est l’un des meilleurs parents de sa famille. Jenner a classé Kardashian à la deuxième place après leur frère, Rob.

Kardashian a également élevé sa fille en tant que mère célibataire après avoir rompu avec son ex-petit ami, Tristan Thompson. Bien qu’il soit clair que personne n’est un parent parfait, de nombreux fans peuvent convenir que Kardashian fait vraiment de son mieux.