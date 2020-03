Comment Kylie Jenner a-t-elle passé ses journées dans la distanciation sociale?

Être auto-mis en quarantaine et n’avoir rien à faire est vraiment stressant pour certaines personnes.

Comme de nombreuses personnes dans le monde essaient encore de s’adapter à l’auto-isolement, certaines ont pleinement adopté le mode de vie introverti, en particulier Kylie Jenner.

Même si être à l’intérieur toute la journée n’est pas idéale, la magnat du maquillage a profité au maximum de son temps à l’intérieur et semble profiter de chaque seconde de distanciation sociale avec sa fille, Stormi.

Jenner a l’habitude d’être auto-mis en quarantaine

Avec plus de 6 000 cas confirmés de coronavirus aux États-Unis seulement, les gens font tout ce qu’ils peuvent pour éviter de tomber malades.

Qu’il s’agisse d’acheter autant de désinfectant pour les mains que de se laver les mains toutes les quelques minutes, les gens prennent cette pandémie très au sérieux.

Mais l’une des façons dont les individus s’assurent de maintenir leur santé est de rester à l’intérieur et d’éviter les contacts avec les autres.

Bien qu’il ait été difficile pour beaucoup de s’habituer à être à l’intérieur toute la journée, pour Jenner, il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle s’adapte au style de vie introverti.

Dans un récent article Instagram Story, le magnat du maquillage souligne que la distanciation sociale était une norme pour elle lorsqu’elle était enceinte, et maintenant que les responsables gouvernementaux l’appliquent, elle ne pourrait pas être plus préparée.

Dans le post, Jenner écrit: «Ma grossesse m’a préparé à cela. Je n’ai pas quitté la maison pendant des mois. “

Histoires Instagram de Kylie Jenner

Comme beaucoup se souviennent, la star de Keeping Up With the Kardashians a passé la majeure partie de sa grossesse à éviter le regard du public, ne sortant que pour des sorties discrètes ou des voyages rapides dans les chaînes de restauration rapide.

Après avoir révélé qu’elle avait donné naissance à sa fille, Stormi Webster en février 2018, Jenner a expliqué pourquoi elle était restée sous le radar pendant tous ces mois.

“Je savais que ce serait mieux pour nous, si Stormi et moi restions un peu discrets”, a déclaré le PDG de Kylie Cosmetics à Vogue Australie en août 2018. “Vos hormones deviennent folles et vos émotions sont plus intenses, et je j’avais juste l’impression que je n’étais pas prêt à … Je savais juste que ce serait mieux pour moi, et je pourrais profiter de toute l’expérience si je le faisais en privé. J’avais juste l’impression que c’était un moment spécial sacré et je n’étais pas prêt à le partager avec tout le monde. Je voulais juste garder ça pour moi. »

La star de télé-réalité et sa fille apprécient leur temps à la maison

Bien que Jenner soit revenue aux yeux du public peu de temps après l’accouchement, elle a continué à pratiquer la distance sociale avec sa fille de temps en temps.

Ces derniers mois, le magnat du maquillage et le tout-petit ont passé du temps mère-fille à la maison à regarder des films, à cuisiner, même à jouer avec des poupées ensemble dans la salle de jeux entièrement équipée du tout-petit.

Maintenant que les responsables gouvernementaux exhortent les Américains à s’auto-mettre en quarantaine, il semble que Jenner et sa fille de deux ans n’aient même pas eu besoin de s’adapter à la vie à l’intérieur comme beaucoup d’autres.

Le duo mère-fille se débrouille très bien en étant isolé dans le manoir Calabasas de 12 millions de dollars de Jenner, en faisant des puzzles et en revoyant les films préférés de Stormi.

Et même s’ils s’ennuient à rester à l’intérieur toute la journée, le magnat du maquillage et sa fille peuvent faire beaucoup à l’extérieur sans même avoir à quitter leur propriété colossale.

Quand ils ne regardent pas de films d’animation, les deux traînent probablement dans la maisonnette à deux étages de Stormi ou assis près de la piscine tout en ayant des conversations profondes.

Ils ont également à leur disposition de la craie de trottoir pour les moments où ils se sentent créatifs.

Il semble que Jenner et sa fille aient beaucoup à leur dire pourquoi elles restent à l’intérieur pendant l’épidémie de coronavirus.