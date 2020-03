Comment la communauté latino-américaine résidant aux États-Unis est représentée dans la série actuelle

Pendant très longtemps la communauté latino a été utilisé à plusieurs reprises pour être représenté dans la fiction à travers des sujets. Ainsi, la plupart des personnages latinos que nous voyons dans la série américaine correspondent, d’une part, à des hommes qui appartiennent à un gang criminel, sont des trafiquants ou des criminels. Alors que, d’autre part, la femme latine est reléguée à des rôles très mineurs dans lesquels elle travaille souvent comme femme de ménage ou comme femme de compagnie. Donc, leur présence se limite à ces rôles répétitifs, sans aucune complexité et sans plus grande importance.

Peu à peu cette tendance a changé et de plus en plus de fictions misent sur une vision différente des Latinos résidant aux États-Unis. En fait, bien que le pourcentage est encore minusculeOn peut déjà trouver quelques productions qui placent ces personnages en protagonistes, leur offrant la possibilité de raconter leur propre histoire. Le travail effectué par les créateurs influence grandement cet aspect, car de l’autre côté de l’écran, nous trouvons également de plus en plus de femmes et d’hommes latinos qui écrivent sur leur communauté, comme les cas de Gloria Calderón Kellet et Tanya Saracho. Pour vérifier si ce changement est réel, de FormulaTV nous voulons analyser comment la communauté latino-américaine résidant aux États-Unis est représentée dans diverses séries télévisées en cours.

Parodie et sujets

Sofía Vergara et Stephanie Beatriz dans «Brooklyn Nine-Nine»

Bien que la tendance soit à la baisse, les stéréotypes entourant les personnages latinos sont toujours présents dans certaines fictions, cependant, il est également vrai que plusieurs fois cela est joué pour générer de la parodie et critiquer précisément cet aspect. L’un des cas les plus évidents est celui de Gloria Prtichett dans ‘Modern Family, rôle joué par Sofía Vergara. Ici, nous trouvons un Femme colombienne qui répond aux thèmes d’être une femme exubérant, sensuel, bruyant, mélodramatique, avec une mauvaise prononciation anglaise et très attaché aux traditions de leur culture. A cela s’ajoute que beaucoup la considèrent comme une chasseuse de fortune pour avoir épousé un homme riche et beaucoup plus âgé qu’elle.

Sa famille intervient également sporadiquement dans plusieurs épisodes, donnant plus de pied à tous ces sujets où met en évidence les aspects négatifs de leur pays d’origine. C’est le cas de Sonia, la sœur cadette de Gloria qui est joué par l’actrice Stephanie Beatriz. Lorsque les deux apparaissent à l’écran, les références et les conversations avec des commentaires qui font allusion à leur culture avec des connotations qui leur rendent un mauvais service et qui n’ont rien à voir avec la réalité prédominent. En outre, lLes performances deviennent beaucoup plus exagérées ils acquièrent des teintes typiques des feuilletons.

Une autre fiction dans laquelle nous trouvons également un personnage qui représente certains de ces sujets est «Femmes désespérées». Ce n’est peut-être pas une production de nouvelles enragées, mais ici, l’actrice Eva Longoria incarnait déjà le rôle d’une femme d’origine mexicaine, superficielle, au passé traumatisant, provocante et qui a exploité le côté sexuel cela a été attribué à de nombreuses reprises à la femme latine. Quelque chose de similaire se produit avec le rôle de la mère du protagoniste de «Jane the Virgin», ce qui correspond à une femme qui a réussi un enfance compliquée, qui a eu sa fille très jeune, qui aime regarder des feuilletons, mélodramatique et cela montre toujours une apparence exubérante et très sensuelle. De plus, la figure de la grand-mère, qui parle espagnol et est très religieuse, un autre des aspects généralement attribués à la femme latine.

Les débuts d’une plus grande représentation

Laura Gómez, Dascha Polanco et Selenis Leyva dans ‘Orange is The New Black’

‘Orange Is the New Black’ est peut-être la fiction qui a marqué un avant et un après concernant la représentation de la figure de la femme latine dans les séries télévisées. Cette production, basée sur des événements réels et inspirée du livre autobiographique de Piper Kerman, raconte l’histoire de diverses femmes en prison, des histoires très humaines qui jouent différents profils de femmes. Parmi tous, nous trouvons un groupe très nourri qui appartient à la communauté latino, qui donne lieu à montrer sur le petit écran un autre point de vue de la culture latine.

La chose la plus frappante et la plus pertinente est que offre une vision différente à ce que nous avions l’habitude de voir sur le petit écran car, même s’il incorpore encore certains stéréotypes, il inclut Latinas très différents les uns des autres, avec des aspirations différentes, des âges disparates et avec des corps loin de la normative. Finie la figure d’une jeune latine qui ne se distingue que par son corps, nous avons ici vraies femmes avec de vrais problèmes et avec des personnalités beaucoup plus complexes. En outre, tous ces personnages sont joués par des actrices latino-américaines ou ayant des racines latino-américaines.

L’importance de la famille et des racines

Protagonistes de «jour après jour»

L’union familiale et les racines sont des caractéristiques présentes dans «Day by day», fiction qui raconte les histoires de trois générations différentes d’une famille cubano-américaine. Penélope Álvarez, un personnage joué par Justina Machado, dirige cette série qui montre comment elle est s’adapter à un pays où la communauté latino-américaine souffre encore des conséquences de la marginalisation et de la discrimination. De plus, bien que ses enfants soient déjà nés et ont grandi aux États-Unis, la culture cubaine continue d’être très présente dans leur vie, notamment à travers la figure de la grand-mère, un rôle joué par la merveilleuse Rita Moreno.

L’actrice chevronnée incarne Lydia, une femme profondément enracinée dans les idéaux traditionnels et avec une mentalité quelque peu démodée qui représente également les stéréotypes des femmes hertrioniques, religieuses et mélodramatiques. Cependant, toutes ces ressources sont utilisées pour créer un critique sociale acide dans laquelle la famille est également mise en avant comme l’un des moteurs les plus importants. De même, si nous revenons à «Jane la Vierge», nous pouvons vérifier que cette union familiale et l’exaltation de la culture latine sont également un facteur primordial. Jane, sa mère et sa grand-mère construisent un noyau très solide qui devient le pilier qui les soutient.

Le problème de la gentrification

Joaquin Cosio, J.J. Soria et Carlos Santos dans ‘Gentefied’

L’importance de la famille est le moteur qui émeut également les protagonistes de ‘Gentefied, qui se bat pour garder la boutique de tacos de son grand-père à flot, une entreprise familiale qui leur permet de survivre dans un quartier de Los Angeles et de réaliser le rêve américain de leurs ancêtres. De plus, les trois cousins ​​sont Jeunes latinos qui ont leurs propres aspirations et rêves. Tout d’abord, Erik est un amoureux de la littérature qui essaie par tous les moyens d’offrir une vie meilleure au fils qui est en route. Deuxièmement, Ana est une artiste dont le plus grand désir est de pouvoir exposer ses oeuvres d’art et de pouvoir en vivre. Troisièmement, Chris est un chef en herbe qui veut de toutes ses forces aller à Paris pour étudier dans une prestigieuse école de cuisine.

Cependant, la chose la plus importante à propos de cette fiction est qu’elle devient une histoire de gentrification, c’est-à-dire dans une histoire de survie et de lutte pour garder intactes les racines de la communauté latino-américaine résidant dans le quartier de Boyle Heights. Démontrer l’importance de la persévérance de la culture et de son essence à travers une critique et une dénonciation aussi claires est l’un des aspects que nous n’avons pas vu jusqu’à présent dans une série télévisée accessible à tous. Aussi, ce thème universel est combiné avec les histoires familiales et personnelles des protagonistes, des problèmes allant de l’acceptation de l’homosexualité, du manque de ressources, de la discrimination ou de l’exploitation par le travail, caractéristiques auxquelles la communauté latino-américaine résidant aux États-Unis est souvent exposée.

Jeunes rêveurs

Les jeunes protagonistes de «On My Block»

Ceux qui profitent le plus de ce changement de mentalité sont les jeunes. Chaque fois, nous trouvons plus de productions qui ouvrent les portes aux Latinos pour qu’ils deviennent des protagonistes. Dans ‘Journal d’un futur président », disponible chez Disney +, nous sommes tombés sur un adolescent aux racines cubaines qui rêve de devenir président des États-Unis. La jeune femme a de grandes aspirations et fait partie de son groupe d’amis sans distinction et sans tomber dans les thèmes, bien que sa culture soit toujours présente dans sa famille. Quelque chose de similaire se produit dans «L’univers en expansion d’Ashley García», où le protagoniste est une jeune latina douée qui a été choisi pour travailler pour une grande entreprise de robotique.

Comme nous le voyons, ils sont profils de jeunes pleinement intégrés dans leurs communautés respectives quelle que soit leur origine ethnique. Un autre point de vue sur les adolescents est celui présenté dans «Sur mon bloc». Cette fois, c’est un groupe résidant dans un bidonville à Los Angeles, il retombe donc sur les stéréotypes des Latinos qui appartiennent à des gangs et qui se consacrent au trafic de drogue et à la propagation de la violence. Cependant, bien que il utilise de nombreux sujets pour construire ses parcelles, les utilise comme moyen de lancer des critiques aux téléspectateurs et les forcer à réfléchir, laissant également les portes ouvertes à l’espoir et à l’empressement de certains de ses protagonistes à quitter ce monde et à avoir un avenir meilleur.

De vraies femmes loin des stéréotypes

Stephanie Beatriz et Melissa Fumero dans ‘Brooklyn Nine-Nine’

Le rôle des femmes a également changé et laissé des sujets de côté avec qui peu se sentaient représentés. Maintenant, nous rencontrons des femmes latines qui donnent vie à beaucoup plus de vrais personnages et qui occupent des professions notables, comme les cas de Amy Santiago (Melissa Fumero) et Rosa Díaz (Stephanie Beatriz) de ‘Brooklyn Nine-Nine’. Les deux sont des Latinas et font partie de la distribution principale de l’une des sitcoms américaines les plus appréciées à la télévision. Avoir deux femmes latines dans des rôles d’une telle pertinence est déjà une réussite, comme l’ont affirmé les actrices elles-mêmes, mais plus encore incarnez des personnages intelligents faisant partie d’une équipe de police de New York, ils ont une formation académique supérieure, ils ont de la personnalité et ils sont parfaitement construits sans tomber dans la simplicité.

Dans cette ligne, nous trouvons également Andy Herrera, protagoniste de ‘Station 19’ et rôle défendu par l’actrice d’origine portoricaine Jaina Lee Ortiz. Dans ce cas, c’est un femme forte servant de capitaine au service d’incendie de la ville de Seattle. Précisément, dans une autre production de l’usine Shonda Rhimes, nous nous étions déjà rencontrés beaucoup plus tôt Callie Torres dans ‘Grey’s Anatomy’. Ce personnage, joué par la mexicaine Sara Ramirez, en plus d’être Le chirurgien expert en orthopédie est également une référence pour la communauté LGTBI étant l’un des premiers à être ouvertement bisexuels.

