Comment la contagion de Steven Soderbergh a prédit l’épidémie de coronavirus

Ce qui suit généralement une épidémie qui est infiniment plus terrifiante que la maladie elle-même, c’est la panique publique et le film de Steven Soderbergh de 2011 Contagion s’est avéré être une étude prophétique au milieu de la récente flambée du nouveau coronavirus.

Le COVID-19 continue de hanter les communautés du monde entier et on craint de plus en plus que le virus infectieux ne se propage déjà dans différentes régions des États-Unis. 67 pays luttent actuellement contre la maladie et plus de 88 000 cas ont été confirmés. Alors que le taux de mortalité reste faible (environ 3% des personnes infectées), les responsables de la santé préviennent que la propagation pourrait devenir incontrôlable dans les semaines à venir.

Inévitablement, certaines personnes établissent des parallèles entre l’épidémie de coronavirus et Contagion de Steven Soderbergh, un film avec une prémisse étrangement similaire à ce que nous avons vu au cours des deux dernières semaines. Tout comme les autres crédits du réalisateur, le film a profité d’un casting de stars et a reçu une reconnaissance universelle lors de sa première en 2011. Mais une chose si particulière à propos de ce long métrage est la façon dont il explore les divers effets pratiques et psychologiques de une épidémie mondiale qui s’est avérée assez similaire aux nombreuses ramifications de la récente épidémie.

D’une part, Contagion décrit comment le fait de semer la peur des prophètes du malheur peut aggraver les choses, en particulier lorsque la technologie moderne est utilisée pour augmenter l’hystérie par le biais de rumeurs et la perpétuation de données erronées ou de désinformation. Comme le veut la nature humaine prévisible, nous avons récemment vu de nombreuses fausses allégations et rumeurs non factuelles sur le coronavirus, obligeant des organisations de santé comme l’OMS à exprimer leur inquiétude concernant une panique généralisée potentielle.

Dans un autre parallèle, le film montre comment les politiciens et les gouvernements mettent les préoccupations économiques au-dessus du bien-être de la population ou même essaient de minimiser la situation en retenant des statistiques et des données importantes. Cela ressemble étroitement à la façon dont le gouvernement chinois a tenté de nier l’existence du coronavirus ou la possibilité d’une épidémie dans les premiers jours en octobre 2019.

Le dernier clou du cercueil concerne l’intrigue, qui représente la propagation d’un virus avec des symptômes proches de COVID-19. Ce qui est encore plus terrifiant, c’est le point zéro de l’épidémie: la Chine.

Bien sûr, COVID-19 n’est pas aussi mortel que le virus que nous avons vu sur la photo de Soderbergh, mais s’il y a une chose que nous pouvons certainement dire, c’est qu’il y a quelque chose à apprendre de la folie de ContagionDes personnages pour nous aider à traverser ces jours sombres avec plus de sagesse et de compréhension.