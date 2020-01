Comment la famille royale a ruiné la réputation du prince Charles avant le scandale Camilla Parker

Presque tout le monde dans le monde connaît le prince Charles. Après tout, il a été à l’honneur essentiellement depuis le jour de sa naissance, et en tant que futur roi, l’attention ne sera probablement jamais détournée de lui.

Au fil des ans, le prince Charles a fait tant de choses merveilleuses pour le peuple de Grande-Bretagne, ainsi que pour la famille royale. Il est assez sûr de dire qu’il n’y avait pas trop d’yeux secs sur le prince Harry et Meghan, le jour du mariage de la duchesse de Sussex, lorsque le prince Charles a rencontré la mariée à mi-chemin dans l’allée et l’a escortée le reste du chemin jusqu’à l’autel.

Néanmoins, cela ne veut pas dire que le prince Charles n’a pas été impliqué dans un scandale ou deux de son vivant. Tout le monde peut se rappeler quand il était marié à sa première femme, la princesse Diana, et ce n’était pas exactement une relation heureuse pour l’un ou l’autre. Ils ne semblaient pas trop dédiés les uns aux autres, et ce n’était pas vraiment un secret que Charles n’était pas fidèle.

Voici comment la famille royale a ruiné la réputation du prince Charles bien avant le scandale Camilla Parker.

Le prince Charles a grandi avec le monde entier à regarder

Bien que les membres de la famille royale vivent une vie de privilège, ce n’est pas toujours ce qu’il semble. Les membres de la famille royale, en particulier ceux qui sont en ligne directe de succession comme le Prince Charles, doivent faire face à la pression de grandir sous les projecteurs.

Ils n’ont pratiquement aucune vie privée et sont constamment suivis par les médias et les fans où qu’ils aillent. En fait, selon Good Housekeeping, la vie royale était encore plus difficile pour le futur roi, qui était assez souvent victime d’intimidation.

Le prince Charles était un développeur tardif et a été assez taquiné pour être un enfant calme et timide, ce qui a entraîné une enfance assez solitaire. Ajoutez au fait que le prince Charles n’a pas vu beaucoup de ses parents extrêmement occupés, la reine Elizabeth et le prince Philip, et nous pouvons conclure que le prince a eu du mal à grandir.

Le prince Charles a eu une affaire pas si secrète

Le jour où le prince Charles a épousé Lady Diana Spencer dans un mariage que le reste d’entre nous ne peut qu’imaginer dans nos rêves les plus fous, des millions de personnes se sont connectées pour voir le grand événement tel qu’il a été diffusé en direct. Alors que tout le monde espérait que le prince Charles et la princesse Diana vivraient heureux pour toujours, ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées.

Le prince Charles était en fait amoureux de Camilla Parker, qu’il connaissait depuis 1971. Les deux hommes ont continué une aventure même après le mariage du prince Charles et de la princesse Diana, et ils n’ont pas essayé non plus de le cacher.

C’était tellement ouvert que Town & Country rapporte que la princesse Diana est allée jusqu’à confronter Parker et lui dire ce qu’elle savait. Finalement, le mariage du prince Charles et de Diana s’est terminé par un divorce et, en 2005, lui et Camilla, duchesse de Cornouailles, sont officiellement devenus mari et femme.

Comment la famille royale a ruiné la réputation du prince Charles avant le scandale Camilla Parker

Lorsque le futur roi a une affaire que le monde entier connaît, n’importe qui pourrait penser qu’il ruine sa réputation tout seul. Pourtant, il s’avère que la famille royale l’a fait bien avant que Camilla n’entre en scène.

Comment? Fondamentalement, ils l’ont dépeint d’une manière extrêmement inexacte, la famille a déclaré à la presse que le prince Charles était tout à fait “l’homme des dames”. Non seulement cela n’était pas vrai, mais cela lui faisait profondément mal que sa famille dise cela à son sujet. .

Les sentiments de ressentiment sont restés avec le prince Charles pendant des années, jusqu’à ce qu’il finisse par mettre les choses au clair et que tout le monde sache la vérité. Quelle tristesse que la famille royale veuille tellement une certaine image qu’elle irait jusqu’à nuire à la réputation du prince Charles.