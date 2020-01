Comment la finale de la série «Arrow» a ramené Slade pour «sauver» la vie de Moira

La première scène de la finale de la série d’Arrow a revisité cette nuit fatidique où Slade Wilson a tenu la Moira Queen sous la menace d’une arme, pour seulement mettre son arme dans son étui … et la passer à la place avec son épée. Sauf que cette fois-ci, Oliver a délié ses mains à temps pour se lever et s’attaquer à son ennemi juré, de sorte que dans cet univers renaissant, sa mère et celle de Thea vivraient pour voir un autre jour.

La séquence modifiée s’est déroulée de manière transparente, comme si l’ancien de la série Manu Bennett était en fait dans la scène réécrite de la saison 2, épisode 20. Et c’est parce qu’il l’était. Pas de stand-in ou de re-shoot ici.

Comme l’expliquait Arrowverse Marc Guggenheim à TVLine, «Quand nous avons commencé à travailler sérieusement sur la finale, j’ai demandé à l’équipe de postproduction une bobine de chaque scène supprimée, y compris les scènes supprimées qui n’ont pas été publiées sur la vidéo personnelle, et cette scène “- dans lequel Oliver parvient à sauver la situation, et donc sa maman -” était l’ouverture originale de [Episode] 223. C’était essentiellement Oliver qui rêvait comment il aurait pu sauver sa mère et comment les choses auraient pu se passer différemment. ”

“Le moment où je l’ai vu [deleted scene on the reel] Je me disais: «Merci», se souvient Guggenheim. “Quelle trouvaille.”

À l’origine, la finale de la série allait s’ouvrir avec ce qui s’est terminé comme la première scène de son deuxième acte, “qui est une récapitulation de cette scène du radeau de sauvetage du pilote”, a partagé Guggenheim. “Mais une fois que j’ai vu [the deleted 223 scene], Je me disais: “ Eh bien, c’est clairement l’ouverture de l’épisode. ” Et c’était génial, car c’était le genre de chose que même si nous devions le reprendre, cela n’aurait pas été aussi transparent à cause des âges des acteurs. “

