Comment la musique des Beatles est (presque) arrivée dans l’espace

«Here Comes the Sun» est l’une des chansons les plus célèbres des Beatles. C’est l’un des simples hymnes d’espoir des Fab Four, comme «Hey Jude», «Let It Be» et «All You Need Is Love». C’est délicat, beau et universel. Il a été couvert par tout le monde, du groupe de rock gothique Ghost à la légende de la soul Nina Simone.

«Here Comes the Sun» est presque devenu la chanson des Beatles qui a conquis l’espace. Malheureusement, ce ne devait pas être le cas. La NASA était plus intéressée par Chuck Berry.

Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison et John Lennon | Archives photo CBS / .

La NASA rencontre “Here Comes the Sun” des Beatles

Le sceptique notoire Carl Sagan a supervisé la construction de deux sondes spatiales de la NASA: Voyager 1 et Voyager 2. Chacune de ces sondes comprenait un disque de sons représentant la Terre appelé Voyager Golden Record. Le disque comprenait des sons de tempêtes, des sons d’oiseaux et des compositions de musique classique. Si une forme de vie extraterrestre trouvait les sondes, ils pourraient utiliser ces disques pour avoir une idée de la vie sur la planète bleue.

Aussi importante que soit la musique classique, la vie sur Terre ne se limite pas à la haute culture. Une grande partie de la culture de la Terre est la culture pop. Qui de mieux pour représenter la culture pop sur le disque d’or Voyager que les Beatles?

Un des collaborateurs de Sagan, Jon Lomberg, a discuté du désir de Sagan de mettre “Here Comes the Sun” sur les enregistrements des sondes Voyager. «À certains égards, les Beatles étaient le choix le plus évident à inclure dans la musique. Ils étaient encore au sommet de la gloire des héritiers, même s’ils avaient rompu cinq ans auparavant… Les Beatles étaient en quelque sorte le sommet absolu de la réussite musicale occidentale à l’époque. » Il a comparé les prouesses musicales des Beatles aux prouesses littéraires de William Shakespeare.

«Here Comes the Sun» des Beatles

En plus de son mérite musical, «Here Comes the Sun» a été choisi pour le Voyager Golden Record car, eh bien, le soleil est dans l’espace. C’est incroyablement spirituel. Malgré tout jeu de mots stupide, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont chacun aimé l’idée que «Here Comes the Sun» entre dans l’espace. Cependant, Sagan et compagnie ont changé d’avis quant à l’inclusion de la piste.

Ce qui a remplacé ‘Here Comes the Sun’

La rumeur prétend que les scientifiques derrière les sondes Voyager se sont vu refuser les droits de “Here Comes the Sun” par EMI. Ce qui s’est réellement passé, c’est que les scientifiques ont décidé que “Here Comes the Sun” sur les sondes n’était pas aussi drôle qu’ils le pensaient à l’origine. Au lieu de cela, une autre musique de rockeur a été incluse dans l’album: Chuck Berry.

«Johnny B. Goode» par Chuck Berry

Sagan hésitait initialement à inclure «Johnny B. Goode» de Berry sur le Golden Record de Voyager. Il a estimé que le classique de Berry était terrible et «adolescent». Cependant, un collègue l’a convaincu que la Terre compte de nombreux adolescents. Le disque a été conçu pour encapsuler la Terre, donc le disque devrait inclure de la musique pour adolescents. Sagan a peut-être été un génie, mais de nombreux fans de Berry diraient que son test musical a besoin de quelque chose à désirer!

Peut-être que les Beatles ne sont pas arrivés dans l’espace. Cependant, Berry l’a fait. C’est toujours une victoire majeure pour le rock classique.

