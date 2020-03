Comment la pandémie de coronavirus affectera-t-elle la saison 2?

God Friended Me est le drame de bien-être de CBS du dimanche soir qui offre un soupçon d’espoir et une goutte d’optimisme à quiconque se branche. Le spectacle tourne autour d’un groupe de millénaires courageux qui utilisent la technologie et les réseaux sociaux pour aider les autres. Au cours de ce processus, des liens se nouent, des amitiés naissent et des personnes se réunissent.

Pour ceux qui pratiquent la distance sociale, un spectacle comme celui-ci est une évasion bienvenue des dures réalités de la pandémie de coronavirus qui a balayé le monde. À la suite de l’épidémie, les sociétés de production ont suspendu le tournage afin de réduire la portée de la maladie. Voici comment God Friended Me Season 2 pourrait être impacté.

Dieu m’a lié | Micheal Greenberg / CBS via .

“God Friended Me” a-t-il suspendu la production?

Grâce au Compte de Dieu, Miles, Cara et Rakesh établissent des liens personnels pour contribuer au plus grand bien. Mais, dans le monde réel, un récent acte de Dieu a rendu nécessaire de limiter les connexions pour le plus grand bien.

La pandémie de coronavirus a pris d’assaut le monde, s’est propagée à un rythme alarmant et a paralysé des pays entiers. Dans un effort pour protéger la nation, les États-Unis ont institué une interdiction de voyager, mais hélas, le bogue avait déjà pris racine.

Les Centers for Disease Control ont établi des directives strictes afin de ralentir le taux d’infection. L’agence recommande la distance sociale jusqu’à ce que l’épidémie soit sous contrôle. Dans cet esprit, Warner Bros. Television Group, la société de production derrière God Friended Me, entre autres séries, a interrompu le tournage pour le moment. MSN a publié cette déclaration de Warner Bros .:

Avec l’évolution rapide des événements liés à COVID-19, et par prudence, Warner Bros. Television Group arrête la production de certaines de nos 70+ séries et pilotes actuellement en tournage ou sur le point de commencer. Il n’y a eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur aucune de nos productions, mais la santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipes restent notre priorité absolue. Pendant ce temps, nous continuerons de suivre les conseils des Centers for Disease Control ainsi que des responsables locaux et des professionnels de la santé publique dans chaque ville où nos productions sont basées.

Comment l’arrêt de la production de “God Friended Me” affectera-t-il la saison 2?

Pour des millions de personnes coincées à la maison et se sentant bleues pendant

l’épidémie, God Friended Me est juste le genre de spectacle qui peut élever les esprits.

Malheureusement, les téléspectateurs peuvent voir moins de l’émission cette saison que les producteurs

initialement prévu.

Selon TVLine, God Friended Me a arrêté de tourner avant de terminer la production de la saison 2, ce qui pourrait signifier que la série pourrait avoir une saison légèrement raccourcie. De plus, la série sera absente de la programmation le dimanche 22 mars. Au lieu de God Friended Me, les téléspectateurs auront des drames criminels consécutifs avec NCIS à 20 heures. et NCIS: Los Angeles à 21 h Cependant, les fans qui veulent leur correctif peuvent regarder les épisodes précédents en streaming sur CBS All Access.

Si la saison est en effet abrégée, il peut prendre un miracle pour envelopper

tous les scénarios de la finale de la saison 2 de God Friended Me. Mais pour autant

en ce qui concerne les miracles, ce spectacle particulier pourrait bien avoir un coup.

