Comment la princesse Diana a fait référence à Camilla Parker Bowles devant le prince William et le prince Harry

On ne peut nier que le prince Charles et la princesse Diana ont eu un mariage tumultueux. Après leur séparation en 1992, le public a commencé à comprendre à quel point les choses étaient mauvaises et que l’infidélité était l’une des raisons de leur séparation.

Une fois que les médias eurent confirmation de la maîtresse de Charles, Camilla Parker Bowles, la princesse Diana s’inquiétait de ce que ses jeunes fils allaient entendre. Elle a fini par annoncer la nouvelle au prince William elle-même avant que le prince Harry ne découvre ce qui se passait, puis elle a commencé à faire référence à Camilla dans un sens chaque fois qu’elle était devant des garçons.

La princesse Diana, le prince Harry et le prince William | Tom Wargacki / WireImage

Ce que la princesse Diana a appelé Camilla devant William et Harry

Devoir se référer à une autre femme dont Charles était amoureux devant leurs fils ne pouvait pas être facile pour Diana. Elle était visiblement en colère et blessée mais pas seulement, il y avait probablement beaucoup de questions que William et Harry lui avaient posées que personne d’autre ne savait.

Alors, comment Diana a-t-elle appelé Camilla autour de ses enfants?

Plusieurs publications ont rapporté qu’elle la qualifiait toujours de «femme de Charles».

À la mort de la princesse Diana en 1997, Camilla a été qualifiée d’ennemi public n ° 1 et les jeunes princes n’étaient pas ravis que leur père continue de la voir.

Le prince William, la princesse Diana et le prince Harry | Anwar Hussein / .

Il a été signalé que William était particulièrement résistant à rencontrer Camilla après le décès de sa mère. Harry était en colère et ne voulait rien avoir à faire avec elle non plus. Mais le temps guérit généralement toutes les blessures et au fil des années, Harry et William ont reconnu à quel point elle avait rendu leur père heureux et accepté leur relation.

Le surnom que Diana avait pour Camilla quand ses fils n’étaient pas là

Bien qu’elle n’ait pas eu recours à des injures grossières devant ses garçons, la princesse Diana avait un autre mot de choix pour Camilla quand elle était avec d’autres adultes.

Selon la copine de Diana, Simone Simmons, la princesse a fini par donner à Camilla un surnom peu flatteur dont elle lui a parlé.

Dans son livre, Diana: The Last Word, Simmons a écrit que la princesse se référait à la maîtresse de son mari comme «la Rottweiler». L’auteur a ajouté que Diana avait dit qu’elle lui avait donné ce nom «parce qu’elle ressemble à un chien – et parce qu’une fois qu’elle a mis les dents sur une personne, elle ne lâchera pas.

Un ami du prince Charles a également fait des commentaires cruels sur Camilla

Prince Charles et Camilla Parker Bowles | Paul Ellis – Piscine WPA / .

Étant donné que Camilla a contribué à la rupture du mariage du prince et de la princesse de Galles, on s’attendait à ce que Diana ait des choses pas si gentilles à dire à son sujet. Mais un certain nombre de copains de Charles ont fait des commentaires très grossiers au sujet de l’actuelle duchesse de Cornouailles avant qu’elle et Charles ne soient attelés.

L’écrivain royal Christopher Wilson, qui a écrit le livre The Windsor Knot, Charles Camilla and the Legacy of Diana, a déclaré que les amis du prince n’avaient jamais pensé que Camilla et le futur roi finiraient réellement ensemble et plaisantaient à son sujet.

Wilson a révélé que “Un des amis de Charles a cruellement fait remarquer:” Pouvez-vous imaginer son visage sur un timbre-poste? “”

Le duc de Cornouailles et Camilla se sont mariés le 9 avril 2005.

