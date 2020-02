Comment la reine Elizabeth II a réagi lorsque la princesse Diana a dit à son prince Charles qu’il avait une liaison avec Camilla

Après leur mariage de conte de fées en 1981, le mariage entre le prince Charles et la princesse Diana ne s’est pas si bien passé. Les deux hommes se sont séparés en 1992 et ont reconnu plus tard avoir eu des relations extraconjugales. C’est l’affaire de Charles avec Camilla Parker Bowles, maintenant la duchesse de Cornwall, qui a blessé Diana si profondément et la raison pour laquelle elle s’est trompée.

La princesse a confronté Camilla mais Charles et sa maîtresse ont continué à se voir chaque fois qu’ils en avaient l’occasion. Quand elle a senti qu’elle n’avait nulle part où se tourner, Diana est allée voir la mère du prince, la reine Elizabeth II, au sujet du comportement de son fils. Lisez la suite pour savoir comment le monarque a réagi après avoir entendu parler de l’infidélité de son fils.

Diana a affirmé que le père du prince Charles lui avait dit de la tromper

La princesse a affirmé que c’était en fait le père de Charles, le prince Philip, qui avait mis l’idée dans la tête de son fils qu’il était normal d’avoir une liaison.

“Mon beau-père a dit à mon mari” si votre mariage ne fonctionne pas, vous pouvez toujours la retrouver après cinq ans “, a affirmé Diana dans ses enregistrements présentés dans le documentaire Diana: In Her Own Words. “Ce qui est exactement – je veux dire, pour de vrai je savais que c’était arrivé après cinq [years] – Je savais que quelque chose se passait avant cela, mais la cinquième année, j’ai eu une confirmation. »

La princesse de Galles a également déclaré que lorsqu’elle a confronté Charles, il a agi comme s’il était parfaitement bien qu’il ait une autre femme en raison de son statut royal.

“Je refuse d’être le seul prince de Galles à n’avoir jamais eu de maîtresse”, lui aurait-il dit.

Comment la reine Elizabeth a réagi lorsque Charles a eu une liaison

Dans ces enregistrements, Diana a également décrit ce que la reine Elizabeth lui a dit lorsqu’elle est allée voir Sa Majesté pour obtenir des conseils sur tout.

«Je suis donc allé voir la meilleure dame en sanglotant et j’ai dit« que dois-je faire. Je viens vers toi, que dois-je faire? “Et elle a dit:” Je ne sais pas ce que tu dois faire. Charles est sans espoir », se souvient Diana. “Et c’était tout, et c’était de l’aide.”

La reine était très bouleversée quand son fils et l’affaire de Camilla sont devenus publics car elle ne tolérait pas l’adultère. Dans son livre, Rebel Prince: The Power and Passion and Defiance of Prince Charles, le biographe royal Tom Bower a écrit que le monarque était tellement en colère contre elle qu’elle a décrit Camilla comme «méchante».

Selon Bower, après plusieurs martinis, la reine Elizabeth a dit à Charles qu’elle ne pardonnerait jamais à Camilla et l’a appelée cette “méchante femme” avec laquelle elle ne voulait “rien à voir”. Camilla aurait également été interdite du palais pendant un certain temps car l’homme avec lequel elle était mariée et trompé avec Charles était le filleul de la reine mère, Andrew Parker Bowles.

Les parents de Charles l’ont toujours accusé de l’échec de son mariage avec Diana

Bien qu’elle n’ait pas offert à Diana le soutien qu’elle recherchait, l’expert royal Robert Lacey a affirmé que, bien que beaucoup de gens croient que la reine reprochait à Diana à quel point Charles était malheureux et que leur mariage s’est finalement effondré, elle ne l’a pas fait.

“Ce serait une grande erreur de dire qu’elle [the queen] blâmé Diana pour ce qui a mal tourné », a déclaré Lacey.

Dans le documentaire Princes Of The Palace, il a expliqué pourquoi la matriarche de la famille royale avait placé cela sur les épaules de Charles.

“Elle et son mari, le prince Philip, mettent davantage le blâme sur le prince Charles”, a déclaré Lacey, ajoutant que la raison en est que “le prince Charles, comme nous l’avons découvert depuis, était déjà engagé émotionnellement envers une autre femme.”

