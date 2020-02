Comment la scène des mi-crédits de Sonic configure Sonic 2

CS Soapbox: comment la scène des crédits moyens de Sonic configure Sonic 2

Le moment est enfin venu pour les débuts sur grand écran de l’aimable speedster bleu de Sega Sonic l’hérisson et les critiques et le public ont été heureusement surpris par le résultat final, louant le ton et la conception visuelle de Sonic, ainsi que la performance de Jim Carrey, remontant à ses premiers succès en carrière et atteignant une ouverture de 57 millions de dollars, établissant le record du plus grand week-end d’ouverture d’un film de jeu vidéo. Bien que peu de discussions sur un suivi aient été discutées avant le film, les cinéastes ont surpris les fans avec une séquence de mi-crédits mettant en place une suite potentiellement passionnante, alors discutons de la route qu’un deuxième épisode peut parcourir.

* Avertissement: Spoilers majeurs à venir pour Sonic l’hérisson*

La fin du film voit Sonic et le Dr Ivo Robotnik s’engager dans un combat de globe-trotter, allant de la Grande Muraille de Chine aux pyramides d’Egypte avant de se retrouver à Green Hills, Montana. Après avoir retrouvé ses forces, Sonic est en mesure d’utiliser l’un de ses anneaux, qui créent des portails où que le titulaire des photos, pour envoyer Robotnik sur une planète habitée uniquement par des champignons, le piégeant apparemment là pour toujours, le gouvernement américain effaçant les enregistrements de tout et Sonic vivant avec Tom (James Marsden) et Maddie (Tika Sumpter) avec bonheur pour toujours.

Cependant, avant le générique, nous voyons que Robotnik, alias Eggman, s’est rasé la tête et a poussé sa moustache dans la veine de la conception du matériau source et a toujours une plume du corps de Sonic, qu’il prévoit d’utiliser pour essayer d’obtenir retour sur Terre pour se venger de Sonic. Mais au fur et à mesure que les crédits commencent à rouler, le public devient le plus gros taquin à ce jour alors que nous voyons un portail d’anneau émerger dans une partie inconnue de la Terre et un certain renard à double queue nommé Miles “Tails” Prower émerge à la recherche du speedster bleu, qu’il ne fait pas semble pas encore savoir.

Dans les jeux, Sonic est ami avec Tails depuis longtemps, l’aidant à surmonter ses angoisses concernant ses doubles queues, car il a été choisi pour eux quand il était plus jeune, et les deux ont combattu le Dr Eggman à plusieurs reprises. Tails semblant ne pas encore savoir qui est Sonic, le cherchant à résoudre une crise dans leur monde d’origine, une suite pourrait voir cette amitié commencer à se construire alors que les deux équipes se réunissent pour résoudre la crise qui se passe sur leur planète d’origine. Quelle pourrait être cette crise?

Eh bien, le début du film a vu Sonic venir dans notre monde pour échapper à une tribu d’échidnés qui cherchait à utiliser ses pouvoirs pour ses propres moyens. Dans les jeux, l’échidné le plus notable était Knuckles, qui est le seul descendant vivant d’une tribu d’échidnés sur Angel Island qui protège la pierre précieuse emblématique connue sous le nom de Master Emerald, qui peut contrôler les puissants émeraudes du Chaos. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, les Chaos Emeralds sont essentiellement l’équivalent sonore des Infinity Stones, qui, lorsqu’ils sont assemblés, peuvent être utilisés à des fins dangereuses et Eggman a tenté de conquérir le monde à plusieurs reprises.

Avec le monde de Sonic dans le film qui semble être sur une île et Robotnik apprenant des idées sur le pouvoir que Sonic a lui-même, il serait très facile pour une suite de mettre en place l’existence des Chaos Emeralds et du Master Emerald. La première apparition de Knuckles dans les jeux l’a vu faire équipe avec Robotnik après avoir été amené à penser que Sonic essayait de voler le Master Emerald, et bien que cette explication ne fonctionnerait pas dans une suite immédiate, étant donné que la tribu de Knuckles est après Sonic et son pouvoirs, il serait tout aussi facile pour l’échidné de se rendre sur la planète champignon à la recherche de Sonic et de trouver Eggman avec la plume de Sonic.

Les deux pourraient alors faire équipe pour retrouver Sonic, avec Knuckles présentant Eggman au concept du Master Emerald et, avec un rythme de franchise approprié, pourrait conduire à un troisième épisode dans lequel le médecin a volé le joyau et l’échidné se rend compte qu’il était sur du mauvais côté et doit faire équipe avec le hérisson bleu et Tails pour traquer les autres émeraudes du chaos avant que Robotnik puisse mettre la main sur eux tous.

Alors que certains ont peut-être considéré le premier film comme peu fidèle aux jeux eux-mêmes, les cinéastes ont emprunté une voie qui leur a permis non seulement de créer une histoire plus fidèle pour les fans de longue date de la franchise, mais aussi de aider à initier le grand public à la nature plus exotique et mystique du matériel source.

Qu'aimeriez-vous voir dans une suite de Sonic the Hedgehog? Vous avez aimé le premier film?