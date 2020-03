Comment la série de bandes dessinées “ Bloodborne ” enrichit vraiment la tradition du jeu

Les bandes dessinées et les jeux vidéo semblent avoir une grande partie de chevauchement des thèmes à leur niveau le plus élémentaire. Les deux ont tendance à s’appuyer sur des fantasmes de pouvoir, racontant les histoires de héros incroyables surmontant les probabilités de manière spectaculaire. Mais les similitudes dans leurs types d’histoire ne signifient pas que passer d’un genre à l’autre est naturel. Les jeux vidéo ont souvent leur histoire plus étalée pour donner la possibilité d’interaction, ce qui ne se traduit pas bien sur d’autres formes de médias. Cela vaut doublement pour des jeux comme Bloodborne qui analysent leur histoire à travers des notes et des descriptions d’articles plutôt que des cinématiques traditionnelles.

Ales Kot et Piotr Kowalski ont assumé la tâche d’apporter le jeu FromSoftware aux bandes dessinées pour l’éditeur Titan Comics en 2018. Non seulement l’équipe a réussi à capturer le ton et la sensation du jeu sans adapter directement une histoire spécifique, mais ils ont également enrichi la savoir déjà fascinant, présentant des perspectives non représentées dans le jeu. Les quatre volumes de la bande dessinée racontent chacun leur propre histoire autonome, présentant un ensemble différent de personnages de partout à Yharnam.

MORT DE SOMMEIL

Le premier arc de l’histoire est probablement le plus traditionnel des quatre volumes, racontant l’histoire d’un chasseur protégeant un enfant qui saigne Paleblood. Death of Sleep propose de nombreuses pierres de touche du jeu vidéo: des personnages comme Gerhman, Iosefka et Djura, des créatures comme la bête affamée de sang et la boule de serpent géante, et des endroits comme la forêt interdite et le rêve du chasseur.

Le chasseur et l’enfant se lancent dans un long voyage à travers ces quatre problèmes, voyageant à travers plusieurs lieux de jeu alors qu’ils sont traqués sans relâche par la bête affamée de sang avant de se retrouver dans leur destination finale du hameau de pêche. Il capture parfaitement le ton du jeu vidéo, mêlant des séquences d’action tendues avec une histoire surréaliste et obsédante.

LA TROISIÈME GUÉRISON

Alors que Death of Sleep jouait avec des morceaux du jeu principal, Healing Thirst fait les premiers pas pour remplir la mythologie invisible du monde de Bloodborne. L’histoire suit Alfredius et Clément, l’un un médecin-scientifique et l’autre un prêtre de l’église de guérison, alors qu’ils enquêtent indépendamment sur la peste qui ravage la ville. Les deux hommes essaient de faire de leur mieux pour guérir Yharnam de la meilleure façon qu’ils savent, et tous deux parviennent à des réalisations surprenantes sur la vraie nature de l’Église de Guérison.

C’est un peu troublant de voir une histoire transmise par le sang qui n’implique pas la chasse ou des confrontations avec des monstres géants, mais Kot et Kowalski font en sorte que cela fonctionne en maintenant une atmosphère cohérente. Lorsque vous jouez au jeu, il est toujours difficile d’imaginer comment la ville fonctionne réellement, et cette histoire fait un bon travail en présentant une tranche de la façon dont la vie pourrait se dérouler pour des gens qui ne sont pas directement impliqués dans la chasse, mais essaient toujours de se battre à leur manière.

UNE CHANSON DE CROWS

Pour la première fois dans la série comique, nous sommes présentés avec un protagoniste directement du jeu: Eileen the Crow. Tout comme la façon dont la moitié arrière du jeu se concentre des bêtes à l’horreur cosmique, la bande dessinée devient plus expérimentale, embrassant pleinement le ton onirique. Kot utilise la répétition, une structure à neuf ou 12 panneaux et de nombreux rappels visuels pour mettre le lecteur dans l’espace de tête d’Eileen alors qu’elle enquête sur un meurtre rituel. Un problème complètement muet où elle découvre que Rom parvient à se démarquer ici, capturant parfaitement le ton de ce moment dans le jeu sur la page. C’est certainement une lecture plus rapide que les autres en raison du texte clairsemé, mais cela ne le rend pas moins impactant.

LE VOILE, ÉCRASÉ

Le ton onirique continue dans l’arc de l’histoire finale, explorant l’histoire d’un étranger qui est rendu fou par la «perspicacité» accordée à partir d’une page de textes obscurs. La frontière entre ce qui est réel et ce qui est un rêve devient rapidement floue pour le protagoniste et le lecteur, ce qui en fait une lecture désorientante qui est certainement le plus difficile des arcs. Alors que le personnage plonge plus loin dans la folie, la bande dessinée puise dans les personnages et les moments des autres histoires, ce qui en fait vraiment le point culminant de tout ce qui l’a précédé. Bien qu’il ne soit pas le plus fort des volumes, il enveloppe définitivement les choses d’une manière qui semble appropriée au matériau source.