Comment la star des «amis» David Schwimmer a poussé à la diversité sur la sitcom emblématique

Les amis restent aussi populaires que jamais, avec un spectacle de retrouvailles qui serait en préparation. Cela dit, il semble toujours y avoir un astérisque attaché à cette popularité. Internet regorge de réflexions sur la façon dont l’émission est problématique à l’heure actuelle.

Certains ont un problème avec les blagues transphobes tandis que d’autres disent que la sitcom était révolutionnaire en ayant même une histoire avec un personnage transgenre. D’autres soulignent le manque de diversité – ou ce que les gens «amis si blancs».

Non seulement tous les membres principaux de la distribution étaient de race blanche, mais leur vie amoureuse était également racialement homogène. Cependant, David Schwimmer, qui a joué Ross Gellar dans la série, a déclaré qu’il avait fait pression pour la diversité alors que l’émission était toujours à l’antenne.

Pourquoi les «amis» sont-ils considérés comme problématiques?

David Schwimmer | Noam Galai / . pour AMC

Ses amis ont couru pendant dix saisons sur NBC, les lecteurs du TV Guide l’ayant élue meilleure comédie de tous les temps. Il a été nominé pour un impressionnant 62 Emmy Awards, qui a remporté le prix de la meilleure comédie en 2002. La pénétration culturelle de la série était si omniprésente que la coiffure de Rachel était pratiquement un personnage de la série à elle seule.

Peut-être parce que le spectacle a touché un tel nerf dans le bon sens, il y avait une tendance à dire qu’il avait touché un nerf dans un mauvais sens, surtout une fois le spectacle terminé. BuzzFeed a un article listant «21 fois les amis étaient vraiment vraiment problématiques». L’un d’eux était comment il utilisait le lesbianisme comme punchline.

Une autre des entrées de la liste est: «Le manque de diversité à la fois dans le casting principal et dans l’ensemble». Une personne a souligné: “Dans les 10 saisons de la série, il n’y a que trois personnages nommés qui ne sont pas blancs.”

Qu’est-ce que David Schwimmer a fait pour la diversité sur ‘Friends’?

Il y a eu tellement de tentatives pour “bien, en fait” ou “se faire des amis” qu’elles ont attiré l’attention des acteurs. Schwimmer a reconnu que oui, la diversité était un problème dans l’émission, et c’est pourquoi il a essayé de faire quelque chose.

“J’étais bien consciente du manque de diversité et j’ai fait campagne pendant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur”, a déclaré Schwimmer au Guardian. «L’une des premières petites amies que j’ai eues dans l’émission était une femme d’origine asiatique et américaine, et plus tard je suis sortie avec des femmes afro-américaines.»

Dans le même temps, Schwimmer estime que les groupes de réflexion ne pensent pas suffisamment eux-mêmes et ne tiennent pas compte du contexte. Il a dit: «Vous devez le regarder du point de vue de ce que la série essayait de faire à l’époque. Je suis la première personne à dire que quelque chose était peut-être inapproprié ou insensible, mais j’ai l’impression que mon baromètre était assez bon à l’époque. “

La nostalgie des «amis» est forte

Malgré les diverses controverses, la nostalgie de Friends est extrêmement forte, d’autant plus que diverses célébrations du 25e anniversaire sont en cours. La nouvelle que Friends allait quitter Netflix a suscité des dizaines d’articles parce que cela restait l’une des émissions les plus regardées sur le streamer, malgré la pression de Netflix pour son propre contenu original comme Stranger Things ou The Irishman.

Jennifer Aniston, qui a joué Rachel Green dans la série, a littéralement cassé Internet, ou Instagram au moins, lorsqu’elle a fait ses débuts sur cette plate-forme de médias sociaux. La co-star Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing, a également rejoint Instagram pour une pléthore d’adeptes et de fanfare.

Maintenant, vient la nouvelle que l’émission de retrouvailles approche de ses débuts sur HBO Max, le streamer développé par Warner Bros., qui a éloigné Friends de Netflix. Chacune des six étoiles sera payée entre 3 et 4 millions de dollars pour apparaître sur la réunion. Ce genre d’argent inspirera lui-même un ou deux éléments de réflexion.

Cependant, ces retrouvailles seront une célébration du passé, pas une continuation ou un redémarrage ponctuel du spectacle, selon les créateurs Marta Kauffman et David Bright. “(Un redémarrage) ne va pas battre ce que nous avons fait”, a déclaré Kauffman. Ajout du co-créateur David Crane: «Nous avons fait le spectacle que nous voulions faire. Nous l’avons bien fait et nous avons mis un arc dessus. »