Comment l’album “Me Against The World” de 2Pac a battu des records

2Pac a disparu depuis plus de 20 ans, mais l’empreinte musicale, dramatique et sociale qu’il a laissée sur ses fans est toujours là. Fils d’un ancien Black Panther, la musique de 2Pac incarnait la conscience – s’attaquant à la vie dans la rue, à la pauvreté et aux encouragements pour l’avenir. Son troisième album, Me Against The World, a récemment célébré le 25e anniversaire de sa sortie.

2Pac | Time Life Pictures / DMI / The LIFE Picture Collection via .

L’album a été salué comme le meilleur album et le plus poignant de 2Pac. Il a également battu des records majeurs pour 2Pac en tant qu’artiste et pour l’industrie du hip hop en général.

‘Me Against The Wolrd’ a présenté le premier single numéro un de 2Pac, “Dear Mama”

“Dear Mama” est un hommage à la mère de 2Pac, Afeni Shakur. Dans la chanson, il détaille sa relation souvent complexe et compliquée avec sa mère. Il la loue comme une mère célibataire qui l’a élevé avec intégrité et conscience de sa communauté – tout en s’attaquant à la pauvreté de son enfance et à la toxicomanie de sa mère. Avec son aide, Afeni est finalement devenue sobre à cause de la drogue et a rectifié la relation tendue avec son fils.

Source: YouTube

La chanson est sortie en tant que premier single de l’album et est restée à la première place du palmarès Billboard Hot Rap Singles pendant cinq semaines – ce qui en fait le premier single numéro un de 2Pac depuis ses débuts en 1991. «Dear Mama» a été certifiée platine par la RIAA en juillet 1995, cinq mois seulement après sa libération.

De nombreux critiques de musique ont eu du mal à classer 2Pac en tant qu’artiste car il était considéré comme ayant une double personnalité – une de conscience sociale et une autre conforme aux tendances du gangsta rap. Mais, “Dear Mama” a été fortement saluée par les critiques.

Source: YouTube

Une critique du Los Angeles Times disait: «La chanson témoigne du don de Shakur de cristalliser des émotions complexes dans des images simples et nettes.» Rolling Stone a appelé la chanson «un dévouement sincère, parfois dur, à l’amour de sa mère qui traite des épreuves et des tribulations que chacun a éprouvées.»

Source: Instagram

En 2010, «Dear Mama» a été ajoutée au Registre national d’enregistrement de la Bibliothèque du Congrès. Dans un communiqué de presse, l’organisation a qualifié la chanson «d’hommage émouvant et éloquent à la fois à la mère du rappeur assassiné et à toutes les mères qui luttent pour maintenir une famille face à la toxicomanie, à la pauvreté et à l’indifférence de la société».

‘Me Against The Wolrd’ est devenu le premier album numéro un de 2Pac

Me Against the World était le troisième album studio de 2Pac et sa première sortie via Interscope Records. Il a commencé le processus d’enregistrement avant de commencer une peine de prison. Il s’est inspiré des chansons de sa peine de prison imminente, de ses accrochages avec la police et de sa pauvreté. 2Pac a révélé plus tard que le contenu lyrique était intentionnel et personnel, destiné à montrer son talent de parolier et d’artiste.

Source: Instagram

Sorti en mars 1995 alors qu’il était encore emprisonné, l’album a connu un succès instantané, faisant ses débuts au numéro un du palmarès Billboard 200 et restant à la première place pendant quatre semaines consécutives. L’album a dépassé les plus grands succès de Bruce Springsteen en tant qu’album le plus vendu de l’année en 1995. 2Pac est devenu le premier artiste à avoir fait ses débuts sur l’album numéro un tout en purgeant une peine de prison.

Source: YouTube

Me Against the World a été nominé pour le meilleur album de rap – et «Dear Mama» a été nominé pour la meilleure performance solo de rap. L’album a été certifié triple platine par la RIAA.

En 2008, la National Association of Recording Merchandisers (NARM), en collaboration avec le Rock and Roll Hall of Fame, a inclus Me Against the World dans la liste Definitive 200 Albums of All Time.

Source: Instagram

2Pac est décédé lors d’un tournage en voiture à Las Vegas un an après la sortie de l’album. Avant sa mort, il a sorti un autre album studio, All Eyez On Me.