Comment l’amitié dans SuperM s’est développée depuis les débuts du groupe

Les membres de SuperM sont connus comme les «Avengers de la K-pop» car tous les membres ont fait leurs débuts dans d’autres groupes avec SM Entertainment. SuperM a officiellement fait ses débuts en octobre 2019. Alors que certains des membres étaient déjà des amis proches, il est clair qu’au cours des derniers mois, tous les membres sont devenus proches.

Le 6 février, Glamour a publié une vidéo de SuperM passant un test d’amitié. À travers les différents exercices, les membres de SuperM ont montré à quel point ils étaient devenus proches.

SuperM | Rich Polk / . pour Capitol Music Group

Taeyong trouve le leader de SuperM Baekhyun drôle

Au début de la vidéo, les membres de SuperM étaient divisés en groupes. Baekhyun et Taeyong étaient jumelés, Kai et Mark étaient partenaires, et Taemin, Ten et Lucas étaient regroupés en trois. Lors du premier exercice, les membres ont parlé de leurs amitiés.

“Plus je l’ai connu, j’ai réalisé à quel point il était drôle”, a déclaré Taeyong à propos du leader de SuperM, Baekhyun.

Baekhyun a reconnu que Taeyong le trouvait drôle.

“Tout d’abord, nous avons beaucoup parlé”, a déclaré Baekhyun. «Et Taeyong rit de toutes mes blagues. Alors, naturellement, nous nous sommes rapprochés et sommes devenus plus amicaux. »

Baekhyun a également parlé de sa première impression de Taeyong par rapport à maintenant.

«Et quand j’ai vu Taeyong, j’ai voulu lui donner de la force. C’était ma première pensée. J’ai donc fait l’effort de me rapprocher », a déclaré Baekhyun. “Mais après l’avoir connu, j’ai réalisé qu’il dormait bien, qu’il mangeait bien et qu’il était un enfant très brillant.”

Kai considère Mark comme son frère cadet parfait

Bien qu’il ait fait ses débuts dans quatre groupes différents, Mark est le plus jeune membre de SuperM. Au cours du premier exercice d’amitié, Mark a décrit à quel point il considérait Kai comme un stagiaire.

“Notre amitié a commencé comme avant même que je fasse mes débuts”, a déclaré Mark. «Je pense que je l’ai vu pour la première fois lorsque j’étais stagiaire lorsque je suis arrivé en Corée. C’était comme 2012. Je me souviens l’avoir vu comme à travers une porte vitrée à l’intérieur d’une salle de pratique, lui comme danser et comme bouger. Et comme, l’un de mes entraîneurs était comme “Tu dois danser comme ça.” Et j’étais comme “Dang, je dois danser comme ça.” “

Après avoir parlé de leurs amitiés, les membres de SuperM se sont étreints pendant une minute. Ensuite, les membres se sont complimentés.

“Mark, quand je pense à mon frère cadet idéal, il serait exactement comme toi”, a déclaré Kai. “Vous êtes mon frère idéal personnifié.”

Mark avait également un compliment significatif pour Kai et a dit à Kai à quel point il se souciait de ceux de sa vie.

“… vous êtes le type de personne qui protégera et prendra soin des personnes qu’il aime”, a déclaré Mark.

Ten, Taemin et Lucas ne pouvaient pas arrêter de rire

Il n’y a peut-être rien de mieux que de regarder les gens qui se soucient les uns des autres s’amuser. Cela rend le bonheur contagieux. Pendant le test d’amitié avec Glamour, cette joie s’est manifestée avec Taemin, Ten et Lucas. Alors qu’ils s’étreignaient tous les trois, ils n’arrêtaient pas de rire.

“Tout d’abord, nous pouvons sentir le haut de la tête de chacun”, a déclaré Taemin.

Après s’être complimenté, ils ont également glissé leur chemin à travers le prochain exercice de mise en miroir des mouvements de danse de chacun. Pourtant, les trois membres SuperM ont sincèrement parlé de leur amitié. Lorsque Lucas, Ten et Taemin se sont complimentés, Lucas a évoqué la façon de penser unique de Ten.

“La façon dont vous pensez est si unique”, a déclaré Lucas. “J’adore ta façon de penser.”

“Au-delà de la musique, qu’il s’agisse de dessin, ou même de manger, vous exprimez vos qualités artistiques de tant de façons différentes”, a déclaré Taemin à propos de Ten.