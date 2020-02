Comment l’apparence d’invité de JJ laisse Jeremy Clarkson dans le rétroviseur – HITC

BBC Two’s Top Gear a fait un pas vers l’avenir après avoir invité la star de YouTube KSI à être invitée.

Top Gear a certainement beaucoup changé depuis la toute première série de l’émission lancée en 1977.

Même la série relancée de 2002 est presque méconnaissable par rapport au Top Gear de 2020.

Et maintenant, le salon de l’automobile de longue date de la BBC a franchi une nouvelle étape vers le changement avec l’inclusion de sa toute première star YouTube en tant qu’invité.

Cette star de YouTube n’était autre que KSI et son apparence est plus significative que vous ne le pensez.

KSI sur Top Gear

Alors que la série 28 de Top Gear a inclus des stars invitées plus traditionnelles telles que le comédien Romesh Ranganathan et les cousins ​​par intérim Laurence et Emilia Fox, la série a maintenant accueilli sa toute première star YouTube sous la forme de KSI (dont le vrai nom est Olajide Olayinka Williams Olatunji également connu sous le surnom de «JJ»).

L’apparition historique dans l’épisode 5 de la série 28 n’a pas été perdue pour JJ en criant: “Je suis le YouTuber le plus rapide à faire ça!” alors qu’il martelait la piste de Top Gear dans des conditions de trempage avant de continuer: “Je veux dire, je suis le seul YouTuber à avoir fait ça.”

Le temps au tour de JJ de 1: 53,9 n’a battu aucun record, mais l’apparition de la star de YouTube, qui compte 30 millions d’abonnés sur deux chaînes YouTube, est une étape énorme pour Top Gear.

Qu’en ont pensé les fans?

Il est sûr de dire que l’apparence de Top Gear de JJ a divisé certains segments de la base de fans de l’émission.

Alors que les membres plus jeunes du public, qui connaissent KSI, étaient sans aucun doute impatients de voir comment la star de YouTube se comportait, les membres plus âgés du public, qui ne se rendaient peut-être pas compte de la taille d’une star JJ, étaient quelque peu critiques.

Un fan sur Twitter a écrit: “jj sur la vitesse supérieure – je n’ai jamais pensé que je verrais le jour”

Un autre n’était pas d’accord: «Je ne paie pas mes frais de licence pour voir KSI sur mon BBC2. Absolument en pagaille, Top Gear règle le problème. »

Cependant, ce fan fait un très bon point et il sera fascinant de voir les chiffres de visionnement de l’épisode 5 lorsqu’ils seront révélés:

Opinion: Laisser Jeremy Clarkson dans le rétroviseur

Après que Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May aient quitté Top Gear de manière controversée en 2015, la BBC a tenté de réinventer la série à plusieurs reprises avec une multitude de nouveaux hôtes, un nouveau studio de fantaisie et une modification du format. Il est sûr de dire qu’au début, cela n’a pas fonctionné.

Maintenant, avec Paddy McGuinness, Freddie Flintoff et Chris Harris formant un trio improbable et jouant sur les forces de l’autre de la même manière que leurs prédécesseurs, le spectacle connaît sa meilleure course après Clarkson.

Cela est particulièrement souligné dans la vigueur plus jeune que le nouveau trio apporte à la table aux côtés de sa star invitée YouTube qui aura sans aucun doute pu attirer des membres supplémentaires du public en raison de sa renommée en ligne.

L’inclusion de KSI est simplement un signe que la série cherche à évoluer avec le temps tandis que le Grand Tour d’Amazon commence à ressembler un peu à une crise d’identité de mi-vie comme le vieillissement Clarkson and co. sont toujours traités comme «avec les enfants» par leurs suzerains d’Amazon, ce qui était extrêmement évident dans James May: Our Man in Japan.

Il sera fascinant de voir où vont à la fois Top Gear et The Grand Tour, mais après un début stellaire jusqu’en 2020, Top Gear pourrait bien être de retour au sommet.

La série 28 de Top Gear se termine le dimanche 1er mars à 20 h sur BBC 2.

