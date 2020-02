Comment le célèbre cousin de l’épouse de Paul McCartney a réuni les deux

Apparemment, Paul McCartney n’aime pas être marié. Il aime avoir un compagnon et un compagnon de vie. L’ancienne Beatle a été mariée trois fois: d’abord à Linda McCartney, décédée d’un cancer du sein juste avant leur 30e anniversaire de mariage; puis à Heather Mills en 2002, un syndicat qui n’a duré que six ans.

Nancy Shevell et Sir Paul McCartney | Jon Kopaloff / FilmMagic

En 2011, McCartney a épousé Nancy Shevell et ce fut un match heureux.

La façon dont ils se sont réunis est une histoire intéressante.

La deuxième épouse de McCartney, Heather Mills

L’histoire de Paul McCartney et de son épouse, Nancy Shevell, ne peut être racontée de manière adéquate sans regarder ses deux premières épouses, en particulier sa deuxième épouse, Heather Mills.

Paul et Linda McCartney et leur famille en 1973 | Daily Express / Archives Hulton / .

Il a fallu un certain temps à McCartney pour surmonter le décès de sa première épouse bien-aimée, Linda McCartney. Même au moment où il a rencontré sa future épouse, Heather Mills, en 1999 lors d’une cérémonie de remise de prix, il n’avait vraiment pas dépassé sa première femme de près de trente ans. Comme indiqué, McCartney est un homme qui aime avoir un compagnon.

Malheureusement, son deuxième choix de partenaire n’était pas le plus sage. Et comme il refusait de lui faire signer un contrat de mariage, c’était un choix presque catastrophique.

Paul McCartney et Heather Mills | Gregg DeGuire / WireImage

Lors de leur règlement de divorce, Mills demandait 250 millions de dollars de la fortune de McCartney, et elle aurait bien pu le recevoir, sinon pour l’avocat efficace du musicien. Les Mills, 52 ans, auraient reçu un règlement de 30 millions de dollars.

Comment Paul McCartney a rencontré et épousé Nancy Shevell

Après l’épreuve de son deuxième mariage (bien que McCartney lui-même ait dit au moment de son divorce, “Ces choses se produisent, tu sais? Mais j’ai tendance à regarder le côté positif, c’est que j’ai une autre belle fille. »), La superstar My Love savait qu’il se marierait à nouveau mais que ce devait être quelqu’un pour qui l’argent n’était pas si important. Quelqu’un qui avait sa propre richesse.

Paul McCartney et Nancy Shevell le jour de leur mariage | Danny Martindale / .

McCartney a rencontré Shevell il y a plus de 20 ans dans les Hamptons, sur la Long Island de New York, où les deux possédaient des maisons. Selon certaines rumeurs, la cousine au deuxième degré de Shevell, la journaliste Barbara Walters, a vu une possibilité de correspondance amoureuse entre les deux et a organisé des soirées en s’assurant que les deux étaient présentes.

Shevell était auparavant mariée à Bruce Blakeman, un avocat et père de son fils, Arlen. Après son divorce de son mari en 2008 et de McCartney’s Mills la même année, les deux étaient inséparables.

Même les enfants de l’artiste, qui n’aimaient pas du tout la deuxième femme de McCartney, ont chaleureusement félicité Shevell et, en 2011, le couple s’est marié lors d’une cérémonie privée, avec seulement la famille et des amis proches. Et bien sûr, la fille du marié, la célèbre designer Stella, a contribué à la confection de la robe de mariée.

Shevell a proposé de signer un contrat de mariage

Au moment de leur mariage, il a été signalé que Shevell avait proposé de signer un accord prénuptial. Cependant, McCartney a une fois de plus refusé que son conjoint fasse une telle chose.

Cela a probablement aidé à apaiser l’esprit de l’auteur-compositeur d’hier que Shevell a une valeur nette de 200 millions de dollars. Née à New York et élevée à Edison, New Jersey, la femme d’affaires et ancienne membre du conseil d’administration de la Metropolitan Transportation Authority joue un rôle important dans la lucrative entreprise de camionnage de son père.

Cousins ​​Nancy Shevell et Barbara Walters | Richard Corkery / NY Daily News via .

Le cousin de Shevell, Walters, a déclaré à The Observer en 2011: «Nous sommes très proches. Nancy est comme un deuxième enfant pour moi. Ses deux tantes sont mortes d’un cancer. Elle a eu du mal dans sa vie. Le truc avec Nancy, c’est qu’elle ne veut pas de cet article. Elle ne veut rien avoir à faire avec la publicité. Elle a refusé un morceau dans Vogue. Elle ne veut rien avoir à faire avec la musique. “

Ce qui explique pourquoi Paul McCartney l’aime tellement.

