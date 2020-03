Comment le facteur Ahsoka Tano de Rosario Dawson dans «The Mandalorian»?

Compte tenu des récents rapports de Rosario Dawson donnant vie à Ahsoka Tano dans The Mandalorian, quel genre de rôle jouera-t-elle dans la saison à venir?

Il y a quelques mois, la deuxième saison de The Mandalorian devrait présenter certains personnages familiers de Skywalker Saga, une tendance que de nombreux spectacles de Dave Filoni Star Wars ont tendance à suivre. La semaine dernière, il a été révélé que Ahsoka Tano sera un personnage familier qui jouera un rôle dans la saison à venir, avec Rosario Dawson lui donnant vie.

Ahsoka Tano est devenu un personnage préféré des fans qui est apparu dans Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels. Maintenant, elle passera au live-action et il y a eu beaucoup de spéculations sur le type de rôle qu’elle jouera. Outre son apparition vocale dans The Rise of Skywalker, la dernière fois que nous avons vu Ahsoka Tano dans la chronologie était à la fin de Star Wars Rebels, où elle est vue dans une cape blanche, se préparant à une aventure pour trouver Ezra Bridger avec Sabine Wren.

Comme nous savons que Ahsoka Tano et Sabine Wren sont toutes deux actives après le retour des Jedi, elles rencontrent peut-être Din Djarin et The Child, qui sont également à la recherche d’un porteur de force. Beaucoup ont également été prompts à souligner que Ahsoka Tano pourrait être le seul à former The Child.

L’acteur de Moff Gideon, Giancarlo Esposito, a également récemment révélé qu’il y aurait beaucoup d’action Darksaber dans la saison deux. Il doit faire référence à une confrontation entre Moff Gideon et Ahsoka Tano. L’arc à venir Star Wars: The Clone Wars “Siège de Mandalore” pourrait également semer les graines de ce qui pourrait se produire dans la prochaine saison de The Mandalorian, car c’est quelque chose que Moff Gideon fait référence dans la finale de la saison un.

Il convient également de noter que le casting de Rosario Dawson a été rapporté par Deadline comme un «rôle d’invité». Si c’est vrai, je ne m’attends pas à la voir beaucoup. La première saison de Mandalorian a été très sérialisée et cela ne me surprendrait pas si elle n’était qu’en un, peut-être deux épisodes la saison prochaine. Sur la base de rapports récents, il semble également que l’apparition d’Ahsoka Tano dans The Mandalorian pourrait créer sa propre série dérivée avec Rosario Dawson.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

La deuxième saison de Mandalorian sera présentée en octobre sur Disney Plus.