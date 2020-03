Comment le fait de quitter la famille royale change le mariage du prince Harry et de Meghan Markle

Lorsque nous jetons un coup d’œil à Meghan, à la duchesse de Sussex et au prince Harry, nous voyons un couple que nous savons vraiment amoureux. Dès le début, les deux étaient absolument amoureux l’un de l’autre, et ils n’essaient de cacher leur affection à personne.

Même lorsqu’ils savent que les flashes se déclenchent, Meghan et le prince Harry n’hésitent pas à se tenir la main, ni même à se faire un câlin ou un baiser rapide. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils seront toujours l’un de nos couples préférés, même s’ils ont décidé de se séparer de la famille royale.

Maintenant que Meghan et le prince Harry quittent leurs fonctions royales, ils sont libres de vivre la vie privée qu’ils ont toujours voulue. Ils n’auront plus à s’inquiéter d’être la cible des tabloïds britanniques ou de n’avoir pratiquement aucune intimité.

Les choses vont être très différentes à partir de maintenant à plus d’un titre. Voici comment le fait de quitter la famille royale change le mariage du prince Harry et de Meghan.

Démissionner en tant que royals seniors

Meghan et le prince Harry ont démissionné de leur poste de fonctionnaire royal. Qu’est-ce qui les a amenés à prendre cette décision qui a changé leur vie? Eh bien, c’était le fait qu’ils n’aimaient tout simplement pas vivre la vie sous les projecteurs.

Au début, Meghan et le prince Harry pensaient que s’éloigner du palais de Kensington dans la campagne de Windsor, en Angleterre, leur donnerait un peu plus d’intimité. Mais les choses n’ont fait qu’empirer.

Selon Glamour, ils ont décidé qu’ils en avaient fini avec la vie royale une fois pour toutes et qu’ils voulaient vivre une vie «financièrement indépendante» loin de toute la presse négative et du drame qui vient d’être si médiatisé.

Ils sont absolument «amoureux» les uns des autres

Le prince Harry et Meghan Markle | Samir Hussein / WireImage

Meghan et le prince Harry se sont rencontrés à un rendez-vous à l’aveugle après avoir été mis en place par un ami commun. Les dates aveugles peuvent être un peu stressantes; cependant, le prince Harry a déclaré dans l’interview de fiançailles du couple comment il avait été “magnifiquement surpris” quand il a vu Meghan assise là à l’attendre.

Il semble que même après plusieurs années, rien n’a changé, car le couple reste toujours le plus grand fan de l’autre. En fait, selon Goalcast, ils ont un lien qui ne peut tout simplement pas être rompu.

“Ils sont amoureux et très gentils les uns avec les autres”, a déclaré une personne de leur cercle à PEOPLE.

Meghan et le prince Harry n’ont pas besoin de la renommée et du glamour de faire partie de la famille royale pour que leur mariage fonctionne. Leurs actions montrent clairement que tout ce dont ils ont besoin, c’est l’un de l’autre.

Comment quitter la famille royale change leur mariage

Quitter la famille royale a été une décision qui a probablement pris des mois à Meghan et au prince Harry pour comprendre, et derrière des portes closes, les autres membres de la famille royale travaillent sans relâche pour finaliser les détails. Alors, comment la démission change-t-elle le mariage du couple?

Elle rapporte que la scission leur a permis de se rapprocher encore plus, et cela change leur relation pour le mieux. Ils profitent de tous les temps d’arrêt qu’ils ont et trouvent merveilleux de pouvoir se concentrer l’un sur l’autre et sur Archie.

Un ami proche a déclaré à PEOPLE: «Archie est la priorité. Il s’agit toujours de prendre soin de lui et de donner la priorité à la famille. C’est un enfant heureux – il aime rire. Archie et Harry passent un si bon moment ensemble. Et Meghan est une super maman. Elle tient beaucoup à s’occuper de lui. Ils essaient de vivre leur vie en tant que parents réguliers. »

Il est bien connu que Meghan et le prince Harry ont passé ces derniers mois au Canada, où ils sont beaucoup plus détendus qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils vivaient en Angleterre. Si quelqu’un le mérite, c’est bien lui et nous espérons que les choses continueront comme prévu.